FOTO: La historia de Pedro y su lucha contra las apuestas online en la adolescencia

Buenos Aires, 30 agosto (NA) – En los últimos años, las páginas webs de apuestas ilegales han experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando niveles nunca vistos. La preocupación radica no solo en la adicción, sino también en la presencia de adolescentes que acceden y no pueden salir. Un caso emblemático es el de Pedro, quien ahora tiene 18 años y comenzó a apostar a los 16 con amigos, una actividad que pronto se convirtió en un calvario.

Un informe de U-Report / UNICEF revela que 8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que ha apostado online. De ellos, el 40% visita sitios o aplicaciones de apuestas con frecuencia, incluso a diario.

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina aporta datos alarmantes, indicando que 7 de cada 10 menores experimentan ansiedad y malestar relacionados con las apuestas.

Más de la mitad de los jóvenes que ingresan a estas páginas lo hacen con la expectativa de obtener "dinero rápido", mientras que el 44% se siente atraído por los bonos promocionales de bienvenida.

El mismo estudio detalla que las apuestas comienzan en la adolescencia temprana, entre los 13 y 14 años, aumentando progresivamente hasta los 17 y 18 años. Esto se debe a que las amistades son la principal vía de acceso al juego online.

En cuanto a los métodos de pago, el 83% de los adolescentes utiliza billeteras virtuales, y un 43% accede a través de intermediarios que facilitan la práctica.

La Consultora Analytica reportó que en julio de 2026, la recaudación por apuestas online subió un 27,8% mensual, marcando el incremento más alto desde que se llevan registros.

"En la comparación interanual, el aumento fue del 50,5%. Durante los primeros siete meses del año, acumuló una suba del 40% interanual", señala el informe.

Frente a este alarmante panorama, la agencia Noticias Argentinas conversó con Pedro (nombre ficticio para proteger su identidad), quien comenzó a apostar a los 16 años. La diversión se transformó en un calvario del que no pudo escapar hasta que sus padres intervinieron.

¿Cómo empezaste en el mundo de apuestas?

"Comencé hace unos dos años con un grupo de amigos. En ese momento tenía 16 años y accedíamos a una página ilegal porque éramos menores. Al principio apostaba poco y no era constante, tal vez una vez a la semana. Era solo un pasatiempo."

Sin embargo, el problema se intensificó cuando me fui metiendo cada vez más solo, jugando más a menudo y entrando en la dinámica de ganar y perder. "Gané una vez, perdí otra", relata.

"Lo peor llegó seis meses después de comenzar. Empecé a perder más de lo que ganaba y caí en la trampa de querer recuperar lo perdido. Cuanto más apostaba, más perdía. Llegó un punto donde ya no tenía el control."

¿De quién era el dinero que apostabas?

"Tenía 16 años, así que el dinero que usaba provenía de lo que mis padres me daban."

¿Pediste ayuda en algún momento?

"No pedí ayuda. Salí porque mis papás se enteraron y me ayudaron a salir de ese mundo. Si no, hubiera seguido, pensando que podría recuperar lo que había perdido. Pero ahora entiendo que eso no es posible."

"Hoy me doy cuenta de lo fácil que es caer y de lo vital que es contar con alguien que te abra los ojos, como hizo mi papá."

¿Cómo eran las aplicaciones de apuestas?

"Eran diversas, pero la que usé ofrecía minijuegos, slots y apuestas deportivas. Las páginas ilegales suelen tener múltiples opciones para atraer a los usuarios."

¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué pasa con tus amigos?

"Ahora estoy fuera de eso. Sé lo dañino que es y no quiero volver. He tenido un fuerte apoyo que me ayudó. La mayoría de mis amigos lograron frenar, aunque algunos siguen, pero no han desarrollado una adicción como yo."

Agencia NA