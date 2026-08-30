La NASA lanza el Telescopio Espacial Roman para desvelar los secretos del universo

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. — La más reciente joya de la NASA despegó el domingo con el objetivo de descubrir nuevos planetas alrededor de otras estrellas, investigar la enigmática energía oscura y explorar el cosmos como nunca antes.

A bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, el Telescopio Espacial Roman, con un costo de 4.300 millones de dólares, fue lanzado poco después del amanecer. La nave se dirige hacia un punto de observación a 1,6 millones de kilómetros de distancia, donde también se encuentra el Telescopio Espacial Webb, otro de los importantes instrumentos de la NASA.

Este enorme telescopio, que rinde homenaje a Nancy Grace Roman, la primera directora de astronomía de la NASA, tardará más de tres meses en llegar a su destino. Una vez allí, ofrecerá la visión más amplia de las partes ocultas del universo, revelando lo inimaginable con una rapidez sin precedentes.

"Va a encontrar miles de supernovas, decenas de miles de planetas, miles de millones de galaxias y decenas de miles de millones de estrellas", expresó la directora de misiones científicas de la NASA, Nicky Fox. "Podremos realizar tareas que nunca antes habíamos podido gracias a su vasto campo de visión".

Después del lanzamiento, los propulsores laterales del cohete aterrizaron con éxito en Cabo Cañaveral, y el telescopio se separó de la etapa superior del cohete, lo que generó celebraciones entre los controladores en tierra. "¡Es un día maravilloso!", exclamó Fox emocionada.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, anticipó que el Telescopio Espacial Roman pronto se convertirá en un nombre familiar. Poco después, recibió una llamada del presidente Donald Trump, quien lo felicitó por el lanzamiento. "Se veía hermoso en televisión", comentó Trump.

El Telescopio Espacial Roman tiene un campo de visión más de 100 veces más amplio que el del Telescopio Espacial Hubble, que ha estado en funcionamiento durante 36 años. El Roman, con su capacidad de escanear el cielo 1.000 veces más rápido, permitirá a los astrónomos hacer descubrimientos más rápidamente que nunca.

Además, el telescopio está equipado con un coronógrafo experimental que le permitirá capturar imágenes directas de exoplanetas, aunque no está diseñado específicamente para buscar vida. "Este telescopio allanará el camino para futuras investigaciones sobre si estamos solos en el universo", afirmó Fox.

El Roman fue lanzado casi un año antes de lo previsto y se considera el primer telescopio espacial de la NASA que lleva el nombre de una mujer. El espejo del telescopio, del mismo tamaño que el del Hubble, proviene de excedentes de satélites espía, donados a la NASA hace más de una década.

"Esto es muy apropiado. Creo que Nancy estaría muy orgullosa de que el telescopio que lleva su nombre aborde algunas de las preguntas más grandes del universo", destacó el científico jubilado de la NASA, Ed Weiler.

El telescopio no solo buscará nuevos mundos, sino que también proporcionará información valiosa sobre la materia oscura y la energía oscura, dos de los componentes más enigmáticos del universo.