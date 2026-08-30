Javier Milei cerrará una cumbre internacional del liberalismo en Buenos Aires

El presidente de la Nación, Javier Milei, reaparecerá en público el miércoles y tendrá a su cargo el discurso de cierre en la cumbre internacional que reunirá a académicos, intelectuales y empresarios afines al liberalismo.

El foro, convocado para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Buenos Aires, funcionará como punto de encuentro de referentes internacionales del sector y marcará la vuelta del mandatario a las exposiciones públicas tras días de reducida actividad presencial en eventos multitudinarios.

Durante las dos jornadas, según informó la Agencia Noticias Argentinas, también expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros integrantes del Gabinete nacional y técnicos del ámbito económico.

La reaparición del jefe de Estado se dará en el marco de una agenda de baja frecuencia en presentaciones públicas masivas en el ámbito local durante las últimas semanas, luego de encabezar actos oficiales en la Casa Rosada y mantener encuentros bilaterales a nivel diplomático.

La intervención en el foro internacional buscará ratificar las líneas centrales del programa económico del Poder Ejecutivo ante un auditorio integrado por especialistas internacionales, consultores del sector privado y dirigentes del arco liberal de la región.