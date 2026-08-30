Huellas de hace 1.4 millones de años revelan un sorprendente pariente humano en Kenia

Un excepcional conjunto de huellas fósiles en el norte de Kenia ofreció a los científicos una rara oportunidad de observar cómo un pariente humano extinto pudo haberse movido e interactuado hace aproximadamente 1.4 millones de años. Las marcas, preservadas cerca de una antigua orilla de lago, parecen registrar la presencia de ocho individuos de Paranthropus boisei en el mismo lugar y momento. Los investigadores describieron este descubrimiento como una instantánea del "comportamiento fósil", ya que a diferencia de los huesos que pueden acumularse durante largos períodos, las huellas pueden capturar un breve momento en la vida de los individuos.

El equipo internacional, compuesto por investigadores de Estados Unidos y Kenia, concluyó que todos los creadores de las huellas eran probablemente adultos, y varios de ellos parecían ser considerablemente más grandes de lo que se había estimado previamente sobre el tamaño corporal de Paranthropus boisei basado en los escasos restos esqueléticos disponibles.

Huellas antiguas revelan un tamaño corporal inesperado

Los investigadores utilizaron técnicas analíticas desarrolladas por su equipo en 2024 para identificar las huellas como pertenecientes a Paranthropus boisei. La clasificación se basó en pistas de la anatomía del pie y en la forma en que los individuos parecían haberse movido. El tamaño de las huellas sorprendió a los investigadores.

"Las huellas indican tamaños corporales similares a los humanos, alcanzando hasta 1.8 metros de altura y alrededor de 75 kilogramos", comentó el autor principal Kevin Hatala, de la Chatham University y asociado del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology en Leipzig.

Durante décadas, la mayoría de los fósiles conocidos de Paranthropus boisei consistieron en cráneos, incluidos ejemplares con mandíbulas y dientes excepcionalmente grandes. Se sabía mucho menos sobre cómo se veía la especie por debajo del cuello, ya que los fósiles del resto del esqueleto son mucho más raros.

Las nuevas huellas desafían investigaciones anteriores que sugerían que Paranthropus boisei era sustancialmente más pequeño que Homo erectus, otro homínido que vivió durante el mismo período y que se considera un posible ancestro directo de los humanos modernos.

Una rara visión del comportamiento social antiguo

Las huellas pueden revelar más que la anatomía. Debido a que una superficie de caminata puede formarse y preservarse en un período de tiempo muy corto, las huellas fósiles pueden proporcionar evidencia directa sobre el movimiento, el tamaño del grupo y posibles interacciones sociales.

En este caso, los ocho individuos parecían haber estado viajando juntos. La mayoría eran probablemente machos adultos, sin evidencia obvia de hembras o niños entre ellos.

"El hecho de que ocho individuos de Paranthropus boisei, en su mayoría machos adultos, aparentemente viajaran juntos como grupo, sin hembras ni niños, sugiere una estructura social compleja en esta especie", comentó el coautor Neil Roach de Harvard University. "Pudieron haber vivido en grandes grupos, donde los machos competían por parejas, pero también se toleraban entre sí en ocasiones por seguridad en un ambiente peligroso".

Esta posibilidad añade una nueva dimensión a lo que los científicos saben sobre Paranthropus boisei. La especie compartió su mundo con los primeros miembros del género Homo, pero siguió un camino evolutivo muy diferente.

¿Por qué los homínidos antiguos regresaron a la orilla del lago?

El nuevo descubrimiento es parte de una colección mucho más grande de huellas de homínidos encontradas en entornos de orilla de lago antiguos alrededor del Lago Turkana. Ese patrón sugiere que estas áreas eran hábitats importantes que ofrecían recursos lo suficientemente valiosos como para atraer a los parientes humanos extintos repetidamente.

"Para mí, es asombroso que tengamos el mismo tipo de depósitos en las orillas de dos áreas de East Turkana que están a 40 kilómetros de distancia, y que tengan aproximadamente la misma edad", comentó la coautora Kay Behrensmeyer del Smithsonian Institution.

Los investigadores han documentado ahora cientos de huellas de homínidos en más de media docena de sitios en la región. Comprender por qué esas huellas sobrevivieron también podría ayudar a explicar por qué los homínidos antiguos continuaron visitando la orilla del lago durante tanto tiempo.

Behrensmeyer predice que, "si podemos entender qué condiciones geológicas permitieron que estas huellas se preservaran, deberíamos saber más sobre por qué los homínidos continuaron regresando al entorno de la orilla del lago durante más de 100,000 años".

Construyendo un registro de vida hace 1.4 millones de años

El equipo de investigación planea regresar a Kenia este año para continuar investigando los sitios de huellas fósiles. Cada superficie documentada puede preservar un momento diferente del pasado distante, proporcionando a los investigadores evidencia sobre anatomía, comportamiento de locomoción, interacciones sociales y condiciones ambientales que los fósiles tradicionales no siempre pueden ofrecer.

"Cada sitio representa una instantánea de nuestro pasado, y estamos construyendo rápidamente un álbum de fotos con varias ventanas a la anatomía, locomoción, comportamiento y entornos de los homínidos durante el Early Pleistocene", concluyó Hatala.

Los descubrimientos también refuerzan la importancia de la región del Lago Turkana como una de las áreas más ricas del mundo para estudiar la evolución humana.

La coautora Purity Kiura de los National Museums of Kenya agregó: "El descubrimiento de estas huellas fósiles a lo largo de las orillas del Lago Turkana refuerza la importancia global de la región para comprender la evolución humana, preservando evidencia notable de cómo vivieron nuestros antiguos parientes hace 1.4 millones de años. Refuerza aún más la posición de Kenia como uno de los paisajes paleoantropológicos más importantes del mundo y destaca nuestra responsabilidad de proteger este patrimonio irreemplazable".

Al combinar nuevos métodos analíticos con sitios de huellas inusualmente bien preservados, los investigadores están accediendo a detalles que los huesos por sí solos a menudo no pueden proporcionar. Estas antiguas huellas pueden revelar cómo eran los parientes humanos extintos, cómo se movían, dónde pasaban su tiempo e incluso cómo podían haber interactuado entre sí.