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Un ferry con 270 pasajeros se hunde frente a Chipre: operativo de rescate en marcha

El buque Express naufragó a unos dos kilómetros del puerto de Kyrenia poco después de zarpar.

30/08/2026 | 08:53Redacción Cadena 3

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Un ferry con 270 pasajeros se hunde frente a Chipre: operativo de rescate en marcha

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Buenos Aires, 30 agosto (NA) — Un ferry de pasajeros con alrededor de 270 personas a bordo se hundió este domingo frente a las costas de Kyrenia, en el norte de Chipre, poco después de partir, y provocó un amplio operativo de emergencia mientras las autoridades trabajan para determinar el alcance de la tragedia.

El alcalde turcochipriota de Kyrenia, Murat Senkul, informó que entre pasajeros y tripulantes había unas 270 personas en el buque Express, propiedad de la empresa Filo Jet, y calificó la situación como "grave". El barco comenzó a hundirse a aproximadamente dos kilómetros del puerto, aunque por el momento no se precisó cuántos resultaron afectados.

Tras el incidente, tres embarcaciones de la Guardia Costera, helicópteros, barcos comerciales y numerosas naves privadas se dirigieron al lugar para colaborar en las tareas de rescate. Algunos pasajeros fueron transferidos a una embarcación comercial que se acercó a la zona, mientras varias ambulancias aguardaban en la costa para asistir a los posibles heridos.

El naufragio quedó registrado en distintos videos difundidos en redes sociales, donde se observa el operativo desplegado en el mar y el traslado de algunos pasajeros hacia tierra firme. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate e investigan las circunstancias que provocaron el hundimiento del Express.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un ferry con 270 personas se hundió frente a las costas de Chipre.

¿Quiénes están involucrados?
El alcalde de Kyrenia, Murat Senkul, y la empresa Filo Jet, propietaria del ferry.

¿Cuándo ocurrió el naufragio?
El incidente se produjo el domingo 30 de agosto de 2026.

¿Dónde tuvo lugar?
El hundimiento se registró a aproximadamente dos kilómetros del puerto de Kyrenia, Chipre.

¿Cómo se está manejando la situación?
Se ha desplegado un operativo de rescate con embarcaciones de la Guardia Costera y ambulancias en la costa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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