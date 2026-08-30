Bochorno y batalla campal en el rugby: piñas entre Chile y Uruguay terminó con un lesionado grave
Un tenso partido del Americas Rugby Championship en Talcahuano terminó en una gresca con un jugador chileno gravemente lesionado. Ambos capitanes fueron expulsados tras la violenta discusión.
FOTO: Bochorno total en un partido de rugby.
Lo que se anticipaba como un emocionante enfrentamiento por el Americas Rugby Championship en Talcahuano se convirtió en un verdadero escándalo deportivo, con la confirmación de una grave lesión sufrida por un jugador chileno.
El encuentro entre Los Cóndores de Chile y Los Teros de Uruguay finalizó con una victoria para Chile por 33-12, pero lo que quedó en la memoria fue una batalla campal que se desató en el campo de juego, repleta de empujones, insultos y golpes, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
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?????????? Penoso espectáculo en el clásico del ARC.— Rugby Sur???? (@RugbySur) August 29, 2026
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La causa de la violenta gresca fue un tackle desmedido y directo a la rodilla ejecutado por el uruguayo Joaquín Myszka sobre el chileno Emilio Shea, quien resultó con una grave lesión. Mientras el árbitro revisaba la jugada y procedía a expulsar al jugador uruguayo, la tensión en la cancha aumentó considerablemente.
En las imágenes transmitidas del partido, se puede observar cómo el árbitro intentó calmar la situación convocando a los capitanes de ambos equipos: Clemente Saavedra por Chile y Lucas Bianchi por Uruguay. Sin embargo, tras los hechos violentos, se confirmó que Shea había sufrido una lesión ligamentaria de alto grado en su rodilla derecha, compatible con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Un partido de rugby entre Chile y Uruguay terminó en una violenta pelea, dejando un jugador chileno gravemente lesionado.
¿Quiénes fueron los equipos involucrados?
Los equipos que jugaron fueron Los Cóndores de Chile y Los Teros de Uruguay.
¿Cuándo tuvo lugar el incidente?
El incidente ocurrió durante el partido del Americas Rugby Championship el 30 de agosto de 2026.
¿Dónde se desarrolló el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en Talcahuano, Chile.
¿Cuál fue la consecuencia de la pelea?
El jugador chileno Emilio Shea sufrió una grave lesión en su rodilla como resultado del enfrentamiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]