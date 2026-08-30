Bochorno y batalla campal en el rugby: piñas entre Chile y Uruguay terminó con un lesionado grave

Lo que se anticipaba como un emocionante enfrentamiento por el Americas Rugby Championship en Talcahuano se convirtió en un verdadero escándalo deportivo, con la confirmación de una grave lesión sufrida por un jugador chileno.

El encuentro entre Los Cóndores de Chile y Los Teros de Uruguay finalizó con una victoria para Chile por 33-12, pero lo que quedó en la memoria fue una batalla campal que se desató en el campo de juego, repleta de empujones, insultos y golpes, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

/Inicio Código Embebido/

?????????? Penoso espectáculo en el clásico del ARC.

Las imágenes hablan por si solas.pic.twitter.com/IPEao6pkGE — Rugby Sur???? (@RugbySur) August 29, 2026

/Fin Código Embebido/

La causa de la violenta gresca fue un tackle desmedido y directo a la rodilla ejecutado por el uruguayo Joaquín Myszka sobre el chileno Emilio Shea, quien resultó con una grave lesión. Mientras el árbitro revisaba la jugada y procedía a expulsar al jugador uruguayo, la tensión en la cancha aumentó considerablemente.

En las imágenes transmitidas del partido, se puede observar cómo el árbitro intentó calmar la situación convocando a los capitanes de ambos equipos: Clemente Saavedra por Chile y Lucas Bianchi por Uruguay. Sin embargo, tras los hechos violentos, se confirmó que Shea había sufrido una lesión ligamentaria de alto grado en su rodilla derecha, compatible con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial.