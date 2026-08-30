Estados Unidos lleva a cabo bombardeos en Larak contra lanzadores de la Guardia Revolucionaria iraní

FOTO: Estados Unidos atacó dos lanzadores pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Larak, en el estratégico estrecho de Ormuz

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- Estados Unidos bombardeó en la noche del domingo y la madrugada del lunes dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Larak, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz. Este ataque representa el primer bombardeo estadounidense a objetivos iraníes desde finales de julio, mientras que Teherán ha prometido represalias.

Un funcionario estadounidense confirmó la operación, señalando que los lanzadores estaban siendo preparados para el despliegue de cohetes con minas navales en la zona del estrecho de Ormuz. La importancia de esta región radica en que es un punto clave para el tránsito marítimo global.

La Guardia Revolucionaria confirmó la acción y reportó que hubo muertos y heridos, aunque no especificó el número exacto de víctimas. Este cuerpo militar calificó la operación como una "agresión" de Estados Unidos y advertió que habrá una respuesta.

Medios iraníes habían informado previamente sobre explosiones en las cercanías de la isla, sugiriendo que el ataque se llevó a cabo mediante drones. Larak se encuentra frente a la costa sur de Irán y es parte de las principales rutas de transporte de petróleo en el mundo, lo que la convierte en un escenario de creciente tensión entre Washington y Teherán.

La ofensiva estadounidense se produjo tras advertencias de que cualquier intento de Irán de colocar nuevas minas navales en el estrecho sería respondido con fuerza, una situación que podría impactar gravemente el tránsito de buques comerciales. Este ataque marca una escalada militar significativa entre ambos países y es el primer bombardeo estadounidense conocido en territorio iraní desde julio.

La Guardia Revolucionaria advirtió que Estados Unidos será responsable de las consecuencias de esta operación y anticipó una respuesta, aunque no especificó cuándo ni de qué forma se llevará a cabo.

La situación en el estrecho de Ormuz es monitoreada con especial atención por los mercados internacionales, dado que 20 por ciento del crudo mundial transita por esta vía, lo que resalta la importancia geopolítica de la región.