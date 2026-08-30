Iniciativa busca permitir que mascotas acompañen a adultos mayores en geriátricos

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- Una nueva iniciativa presentada durante el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría tiene como objetivo permitir que los adultos mayores que residen en geriátricos de todo el país mantengan el vínculo con sus perros y gatos.

La propuesta, que cuenta con el respaldo del Sindicato de Trabajadores Caninos y fue expuesta por su secretario general, Matías Tomsich, se basa en una norma vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde 2013. Además, incorpora la experiencia de Tucumán y busca expandirse a más jurisdicciones, como Mar del Plata, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

El proyecto surge a raíz del impacto emocional que genera la separación familiar y está respaldado por evidencia científica que resalta los beneficios de la convivencia con mascotas. "Entendemos que las familias son multiespecie; separar a un adulto mayor de su mascota es separarlo de su familia", afirmó Tomsich en una entrevista en el programa En la Misma Vereda (FM del Sol 100.7). Investigaciones presentadas indican que la presencia de animales ayuda a reducir el estrés, disminuye la necesidad de medicamentos y fomenta la socialización.

Además de mejorar la calidad de vida de los abuelos y promover la adopción de animales de refugios, el proyecto tiene un efecto positivo en los trabajadores de los geriátricos. Un informe del congreso reveló que el 88% del personal de salud y asistencia apoya la medida, destacando que la interacción con animales disminuye tensiones y mejora el clima laboral.

Para asegurar la viabilidad de la propuesta sin generar un impacto económico negativo en las instituciones, el sindicato sugiere que se implemente como una política de Estado. Esto implica que las diversas gestiones estatales colaboren y financien la contratación de servicios especializados, como paseadores y adiestradores profesionales, para garantizar un cuidado adecuado de los animales.