El SMN prevé una primavera inusual: más lluvias y temperaturas bajas para Buenos Aires

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su informe trimestral donde se detallan las proyecciones climáticas para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026. Este análisis anticipa una primavera con características inusuales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA y la provincia de Buenos Aires, que se traducirán en lluvias por encima de la media y temperaturas normales a inferiores a lo habitual, según los datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El pronóstico de precipitación indica que la provincia bonaerense tiene una alta probabilidad de registrar acumulados en la categoría "Superior a la normal", con rangos entre el 40% y 50% de probabilidad. Esto sugiere que se vivirá una primavera más húmeda, con una mayor frecuencia de días inestables, tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior provincial.

Respecto a las temperaturas, el SMN estima que el trimestre presentará valores "Inferiores a la normal" o normales. Las tonalidades celestes del mapa oficial abarcan toda la provincia, lo que indica que el calor primaveral tardará en establecerse y que predominan días frescos o templados.

El mapa de precipitaciones para el país muestra diferencias climáticas notables entre las diversas regiones argentinas. En el Litoral y Cuyo, provincias como Corrientes, Entre Ríos y Misiones tienen la mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a lo normal, con más del 50% o 55% de probabilidad. Las regiones de Cuyo y la franja cordillerana del centro-norte también reflejan una tendencia a lluvias por encima del promedio.

En el Centro y Patagonia, Córdoba, San Luis, La Pampa y el noroeste patagónico reportarán lluvias normales o superiores a la media. Por el contrario, el Norte argentino y el extremo sur, que incluye a Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, presentan probabilidades de lluvias inferiores a lo normal, al igual que el sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En cuanto al pronóstico de temperatura, el país se divide en dos bloques térmicos. La Franja Central y Patagonia (que incluye a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y toda la Patagonia) experimentará un trimestre con temperaturas inferiores a la media, con probabilidades del 40% al 55% de presentar marcas más frías. En contraste, el Norte Argentino, que comprende las provincias del NOA y NEA, como Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, vivirá una primavera cálida, con temperaturas superiores a la normal.

Agencia NA