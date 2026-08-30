Google Maps modifica el nombre del lago Ontario en EE.UU. tras orden de Trump

FOTO: Google Maps cambia nombre de lago Ontario para usuarios en EE.UU. tras la orden de Trump

Google ha implementado un cambio en su aplicación de mapas, modificando el nombre del lago Ontario a "lago Estados Unidos" para los usuarios que se encuentren en territorio estadounidense. Esta decisión responde a una orden emitida recientemente por el presidente Donald Trump, según informó la compañía tecnológica.

El cambio se realiza pocos días después de que Trump firmara la orden, en un contexto de creciente tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, donde ambas naciones han impuesto aranceles adicionales por miles de millones de dólares sobre productos de cada país. Las acciones de Google recuerdan a los cambios que la empresa ya había realizado en 2025, cuando Trump ordenó que el Golfo de México pasara a ser conocido como Golfo de Estados Unidos.

El gigante tecnológico explicó en un comunicado que esta decisión se alinea con su práctica habitual de utilizar los nombres establecidos por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS).

En su blog, Google detalló que los usuarios que accedan a Google Maps desde Estados Unidos verán "lago Estados Unidos", mientras que quienes se encuentren en Canadá seguirán visualizando "lago Ontario". Aquellos que se conecten desde otros países verán ambos nombres. La compañía reafirmó que estas actualizaciones son parte de su política de larga data para los cuerpos de agua cuyos nombres difieren entre países.

La decisión de Trump de cambiar el nombre del lago ha suscitado burlas y una recepción indiferente en ambas naciones. En respuesta a la orden, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, presentó el sábado una valla publicitaria en la orilla canadiense del lago con el mensaje: "Lago Ontario. Ahora y para siempre".

La Casa Blanca, la oficina del primer ministro canadiense Mark Carney y la oficina de Ford aún no han hecho comentarios sobre la decisión de Google.

Google opera el principal motor de búsqueda en internet y una significativa red de publicidad digital. Su empresa matriz es Alphabet Inc.