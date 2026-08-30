El Real Madrid arrasa al Málaga y se mantiene en la cima de LaLiga española

Buenos Aires, 30 agosto (NA) – El Real Madrid logró una victoria contundente de 4-0 frente al Málaga en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga española, reafirmando su posición en la cima de la tabla.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, los autores de los goles en el estadio Santiago Bernabéu fueron el mediocampista Jude Bellingham, el arquero Alfonso Herrero con un autogol, el delantero Kylian Mbappé y el volante Arda Güler, quien cerró la cuenta.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el reconocido entrenador José Mourinho se mantiene en el primer puesto del campeonato con un puntaje perfecto tras tres fechas, mientras que el Málaga se encuentra en la última posición, acumulando solo un punto.

Además, el Deportivo La Coruña logró una victoria por 3-1 ante el Valencia, acercándose a las posiciones de clasificación para competiciones europeas, mientras que el Athletic Club de Bilbao obtuvo sus primeros puntos de la temporada al vencer 2-0 al Celta de Vigo.

El primer gol del encuentro llegó a los 19 minutos del primer tiempo, cuando el destacado Bellingham avanzó desde el mediocampo hacia la derecha, llegó al fondo y definió con un tiro bajo que pasó entre las piernas del arquero rival, estableciendo el 1-0.

Solo siete minutos más tarde, la suerte sonrió al equipo de la tradicional camiseta blanca: tras un cabezazo de Mbappé que fue despejado sobre la línea por un defensor, el balón rebotó en la espalda de Herrero y terminó en su propia portería.

En el minuto 30, el Merengue ya ganaba por 3-0, cuando Mbappé logró definir de volea un centro bajo del lateral Trent Alexander-Arnold, con un potente derechazo que sorprendió a todos.

El equipo visitante tuvo su primera llegada a los 41 minutos, cuando un córner ejecutado al borde del área fue rematado al primer toque por el volante Rafael Rodríguez, pero su tiro dio en el palo.

En el segundo tiempo, tras un remate al palo de Bellingham a los 55 minutos, el turco Arda Güler selló la goleada en el primer minuto de descuento, empujando un centro atrás del delantero Vinicius Jr..

La tercera jornada de LaLiga concluirá el lunes 31 de agosto, con el partido entre Osasuna y Getafe a las 14:30 y el enfrentamiento entre Barcelona y Rayo Vallecano, que comenzará a las 16:30 (horario argentino).