Asalto violento a ex campeón del Turismo Carretera: golpeado y su camioneta incendiada

FOTO: Violento asalto a un ex campeón del Turismo Carretera: lo golpearon y quemaron su camioneta.

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El ex campeón del Turismo Carretera Walter Hernández fue víctima de un asalto violento en su campo cercano a Mar del Plata, donde un grupo de delincuentes ingresó a su propiedad, lo golpeó y posteriormente escapó con su camioneta, que fue hallada incendiada.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el incidente tuvo lugar el domingo, cuando al menos seis delincuentes sorprendieron al expiloto, irrumpiendo en su vivienda con intenciones de robo. Durante el asalto, lo redujeron y lo sometieron a golpes antes de llevarse diversos objetos.

En el robo, lograron sustraer un millón de pesos en efectivo, joyas, documentación personal y los teléfonos celulares de las víctimas presentes en el lugar.

Los asaltantes actuaron en grupo y mantuvieron al expiloto privado de su libertad durante el ataque, además de obligarlo a subirse a su propia camioneta, una Toyota SW4. Las autoridades investigan el recorrido que realizaron después de abandonar el campo y buscan identificar a todos los miembros de la banda.

Hernández, quien se consagró campeón del Turismo Carretera en 1993, tiene una trayectoria destacada en el automovilismo argentino, especialmente en la década de los 90, antes de su retiro profesional.

Mientras avanza la investigación, los investigadores trabajan sobre distintas pistas para identificar a los autores del ataque. La camioneta incendiada y el violento ingreso al campo son dos elementos clave en las primeras diligencias del caso.