Detectan cientos de terremotos ocultos en el glaciar Doomsday de la Antártida

En un reciente estudio, se identificaron cientos de eventos sísmicos previamente pasados por alto bajo el hielo de la Antártida, incluyendo 245 terremotos cerca del borde marino del glaciar Thwaites. Estos eventos parecen ser terremotos glaciares, causados por el colapso de grandes icebergs que se desprenden, vuelcan y colisionan con el glaciar. La actividad sísmica se incrementó en un período en el que Thwaites fluía más rápido hacia el océano, sugiriendo que las condiciones oceánicas cambiantes podrían estar desestabilizando el hielo.

Los terremotos glaciares son un tipo especial de sismo que ocurre en regiones frías y heladas. Estos se producen cuando grandes bloques de hielo caen desde los glaciares al mar. Aunque se descubrieron por primera vez en el hemisferio norte hace más de 20 años, hasta ahora solo se habían registrado unos pocos en la Antártida.

En el estudio publicado en Geophysical Research Letters, se presentaron evidencias de más de 360 eventos sísmicos en la Antártida entre 2010 y 2023, principalmente en la zona marina del glaciar Thwaites. Este glaciar, conocido como el glaciar Doomsday, podría contribuir a un aumento rápido del nivel del mar si colapsara completamente.

Un descubrimiento reciente

Los terremotos glaciares se generan cuando los icebergs, al desprenderse, chocan violentamente con el glaciar madre, creando vibraciones mecánicas fuertes que se propagan a miles de kilómetros. Sin embargo, estos terremotos son únicos porque no generan ondas sísmicas de alta frecuencia, lo que dificulta su detección en comparación con otros eventos sísmicos, como los terremotos o las explosiones nucleares.

La mayoría de los terremotos glaciares detectados hasta ahora se han localizado cerca de los extremos de los glaciares en Groenlandia, donde los eventos son relativamente grandes. Sin embargo, la detección de terremotos en la Antártida ha sido un desafío debido a su menor magnitud.

El estudio utilizó estaciones sísmicas ubicadas en la propia Antártida para buscar signos de estos terremotos. Se detectaron más de 360 eventos sísmicos, la mayoría de los cuales no se habían incluido en catálogos de terremotos previos. Estos eventos se agruparon en dos clústeres, cerca de los glaciares Thwaites y Pine Island, los cuales han sido las principales fuentes de aumento del nivel del mar desde la Antártida.

Terremotos en el glaciar Doomsday

La investigación reveló que aproximadamente dos tercios de los eventos detectados, 245 de 362, se ubicaron cerca del extremo marino de Thwaites. La mayoría de estos eventos son probablemente terremotos glaciares causados por el colapso de icebergs. El período más activo de terremotos glaciares en Thwaites se produjo entre 2018 y 2020, coincidiendo con un aumento en la velocidad del flujo del glaciar hacia el mar, un fenómeno que fue confirmado por observaciones satelitales.

Los hallazgos sugieren que las condiciones oceánicas pueden tener un impacto a corto plazo en la estabilidad de los glaciares que terminan en el mar. Esto merece una mayor exploración para evaluar la posible contribución del glaciar al aumento futuro del nivel del mar.

El segundo clúster más grande de detecciones ocurrió cerca del glaciar Pine Island, aunque estos eventos se localizaron a 60-80 kilómetros de la costa, lo que sugiere que no fueron causados por el colapso de icebergs. Estos eventos siguen siendo un misterio y requieren más investigación.

Próximos pasos en la investigación de terremotos glaciares en la Antártida

La detección de terremotos glaciares asociados con el desprendimiento de icebergs en Thwaites podría ayudar a responder varias preguntas importantes sobre la inestabilidad potencial del glaciar debido a la interacción del océano, el hielo y el terreno sólido. Un mejor entendimiento de estos procesos podría ser clave para resolver la incertidumbre actual sobre el aumento del nivel del mar proyectado para los próximos siglos.