El ataque ruso cerca de Kiev deja 38 muertos y varios desaparecidos en Myla

FOTO: Mapa de la región de Kiev afectada por el ataque ruso, y parte de la destrucción que dejó en la zona de Myla.

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- Al menos 38 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en el ataque ruso contra un depósito de municiones ubicado en la localidad de Myla, en las afueras de Kiev, donde además permanecen cuatro personas desaparecidas, según lo informado este domingo por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El ataque, que se produjo el viernes por la noche, provocó una enorme explosión y varios incendios que se extendieron hacia zonas residenciales, causando la destrucción o daños en decenas de viviendas y edificios cercanos.

Las autoridades ucranianas detallaron que el depósito almacenaba proyectiles de artillería, minas, drones y otras municiones. La detonación generó explosiones secundarias, lo que obligó a los equipos de emergencia a trabajar durante horas para controlar los incendios y retirar material explosivo.

Este ataque se considera el más letal registrado en Ucrania en lo que va de 2026 y se produjo en medio de una intensificación de los bombardeos rusos contra Kiev y otras regiones del país.

Zelenski también ordenó una investigación para determinar por qué se almacenaban explosivos en una instalación militar tan cercana a zonas habitadas, y los fiscales ucranianos investigan una posible negligencia criminal.

Los equipos de emergencia continuaban este domingo con las tareas de limpieza y búsqueda de personas entre los escombros, mientras especialistas en explosivos revisaban el lugar para evitar nuevas detonaciones.

El mandatario ucraniano afirmó que Rusia lanzó durante la última semana casi 2.000 drones de ataque, más de 1.600 bombas aéreas y 31 misiles contra territorio ucraniano, incluidos misiles balísticos de fabricación norcoreana.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso anunció que se están preparando nuevos ataques masivos contra la infraestructura energética de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra instalaciones rusas de energía, combustible y logística.

La nueva escalada de ataques ocurre mientras continúan estancadas las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.