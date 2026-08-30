Alex Palou conquista su cuarto título de IndyCar y empata el récord histórico

WEST ALLIS, Wis (AP) — Alex Palou hizo historia al ganar su cuarto campeonato consecutivo en la temporada de IndyCar, finalizando en la décima posición el domingo en la carrera reanudada en Milwaukee Mile después de un retraso por lluvia.

Con 29 años y originario de Barcelona, España, Palou ha tenido un año sobresaliente junto a su equipo, Chip Ganassi Racing. "Estoy muy orgulloso de este equipo. Hoy fue una carrera realmente mala para nosotros. Estuvimos sufriendo todo el tiempo. Yo solo pensaba: 'Mantén la concentración. Sigue adelante'. De todos modos, fue genial, hombre. Genial tener otro campeonato", expresó Palou.

Los cuatro campeonatos consecutivos de Palou empatan el récord establecido por Sebastien Bourdais entre 2004 y 2007. Además, se convierte en el piloto más joven en la historia de la serie con cinco títulos, ubicándose detrás de A.J. Foyt (siete) y Scott Dixon (seis).

Este logro representa el décimo octavo título, récord, logrado por un piloto de Ganassi, superando al equipo Team Penske.

El piloto mexicano Patricio O'Ward, de Arrow McLaren Racing, fue el vencedor de las dos pruebas disputadas en el Milwaukee Mile el mismo día. O'Ward ganó la Carrera 1, que había sido suspendida el sábado, y también se adjudicó la Carrera 2, logrando un doblete en un solo día.

Palou concluyó quinto en la carrera programada el domingo. A lo largo de esta temporada, ha participado en 17 carreras, obteniendo seis victorias y acumulando 12 resultados entre los cinco primeros y 14 entre los diez primeros.

IndyCar completó 90 de las 250 vueltas programadas en el óvalo de 1,015 millas el sábado, antes de que la competencia se suspendiera por la lluvia. La última fecha de la temporada de IndyCar está programada para el próximo fin de semana en Laguna Seca, California.

Palou viene de una destacada temporada en 2025, donde ganó ocho carreras, incluida su primera y única victoria en las 500 Millas de Indianápolis.

Su consistencia ha sido notable; en las últimas dos temporadas, no ha tenido resultados consecutivos fuera del top 10 en 33 carreras. En la última prueba, fue vigésimo en el Gran Premio Freedom 250 en Washington, D.C., siendo apenas la tercera vez en dos años que terminó en el puesto 20 o peor.

Este campeonato corona un año que comenzó con una orden del Tribunal Superior de Londres, que obligaba a Palou a pagar a Arrow McLaren Racing más de 12 millones de dólares por una demanda por incumplimiento de contrato. A pesar de ello, Palou decidió continuar con Ganassi, el equipo que lo acogió en 2021 tras su temporada de novato con Dale Coyne Racing.

En mayo, Palou firmó una extensión de contrato por varios años con Ganassi, asegurando su permanencia en el equipo más allá del acuerdo anterior, que se extendía hasta finales de 2027.