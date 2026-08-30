FOTO: Luto en Mar del Plata por el fallecimiento del padre Hugo Segovia, querido sacerdote

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- La comunidad religiosa de Mar del Plata y sus alrededores se encuentra de luto tras el fallecimiento del presbítero Hugo Segovia, un sacerdote con una notable y enriquecedora trayectoria ministerial.

La Diócesis de Mar del Plata emitió un comunicado donde expresó su profundo pesar y resaltó el legado de un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio sacerdotal, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

La Diócesis indicó que los restos del padre Hugo Segovia serán velados este lunes 31 de agosto en el Hogar García Landera de Necochea. Este espacio estará abierto para que familiares, amigos y miembros de la comunidad se reúnan y acompañen en este emotivo adiós al sacerdote.

Asimismo, el martes 1 de septiembre a las 10 se llevará a cabo la Misa Exequial, ceremonia que precederá la cremación de sus restos. Esta celebración será un momento central para rendir homenaje al sacerdote y elevar oraciones por su eterno descanso.

A través de su comunicado, la Diócesis de Mar del Plata solicitó a la comunidad que eleve oraciones por el eterno descanso del padre Segovia y agradeció por "el don de su vida y su ministerio sacerdotal". Este mensaje ha generado numerosas muestras de condolencia entre los integrantes de la comunidad religiosa de la zona.

El fallecimiento del sacerdote ha dejado una profunda tristeza en una comunidad que recuerda su amplia trayectoria y dedicación pastoral. Desde la Diócesis invitaron a todos a acompañar este momento con la oración y a dar gracias por la vida y el ministerio que Hugo Segovia desempeñó durante sus años como sacerdote.