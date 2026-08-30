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La madre y hermana de Candela Arizaga declaran en la causa contra Facundo Moyano

Miriam Puntonet y Victoria, madre y hermana de Candela Arizaga, junto a una amiga, brindarán testimonio en la causa donde se investiga a Facundo Moyano por lesiones y privación de la libertad.

30/08/2026 | 20:30Redacción Cadena 3

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La madre y hermana de Candela Arizaga declaran en la causa contra Facundo Moyano

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Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- La madre y hermana de Candela Arizaga, quien es la novia de Facundo Moyano, declaran este lunes en el contexto de la causa en la que se le acusa al sindicalista de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad hacia la joven influencer. Además, una amiga de Arizaga también fue convocada.

Miriam Puntonet y Victoria, madre y hermana respectivamente de Candela, junto a una amiga, han sido citadas para presentarse este lunes 31 de agosto por la mañana en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires, según lo informado por la agencia Noticias Argentinas.

Estas son las últimas testigos solicitadas por la fiscalía para declarar ante las autoridades en la causa, que busca determinar si existió algún delito por parte de Moyano hacia Arizaga.

En el desarrollo del caso, ya han declarado médicos, policías, vecinos y la empleada doméstica del exdiputado, y ahora se espera escuchar el testimonio del círculo más cercano a la joven.

Una semana atrás, el 24 de agosto, Candela se presentó junto a su abogado, Roberto Herrera, en dicha fiscalía para ampliar su declaración, donde aseguró que es "falso" que haya mencionado a un policía que fue víctima de violencia.

Lectura rápida

¿Quiénes declaran en la causa?
La madre y hermana de Candela Arizaga, además de una amiga, son las testigos citadas.

¿Qué delitos se le imputan a Moyano?
Se le acusa de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad respecto a Candela Arizaga.

¿Dónde se lleva a cabo la declaración?
En la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo declararán los testigos?
Este lunes 31 de agosto por la mañana.

¿Qué declaró Candela recientemente?
Candela afirmó que es "falso" que haya mencionado a un policía que fue víctima de violencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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