Inundación en el Gran Cañón: 15 personas desaparecidas tras el desbordamiento de ríos

FOTO: Mapa del Parque Nacional de Arizona afectado por fuertes tormentas e inundaciones.

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- Aproximadamente 15 personas continúan sin ser localizadas tras una intensa inundación repentina que afectó al Gran Cañón de Arizona, en Estados Unidos. La situación llevó a la evacuación de numerosos excursionistas en la zona de Phantom Ranch, según informaron las autoridades del Parque Nacional.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) ha solicitado información a familiares y conocidos de los excursionistas, campistas y mochileros que podrían encontrarse en la región cuando ocurrió la crecida el sábado por la tarde.

En un primer momento, las autoridades estimaron que más de 20 personas podían estar desaparecidas, pero posteriormente ajustaron esa cifra a alrededor de 15 mientras avanzaban las labores para identificar a quienes se encontraban en la zona afectada.

Hasta ahora, al menos 62 personas han sido evacuadas por vía aérea desde Phantom Ranch y el sendero North Kaibab, mientras que continúan los esfuerzos para retirar a los que aún permanecen en el interior del cañón. No se han reportado muertes ni heridos hasta el momento.

La inundación tuvo lugar cerca de las 14:30 del sábado en Bright Angel Canyon, después de fuertes tormentas que causaron un aumento súbito del nivel del Bright Angel Creek.

La fuerza del agua causó la destrucción de múltiples puentes peatonales, arrastrando grandes rocas, estructuras metálicas y otros escombros hacia el río Colorado, alterando de forma significativa el paisaje de la zona.

Phantom Ranch, Bright Angel Campground y todo el sendero North Kaibab permanecerán cerrados indefinidamente. Además, se suspendió la navegación en el tramo del río Colorado que se ha visto afectado por los restos de infraestructura arrastrados por la corriente.

Las autoridades también han advertido sobre la posibilidad de nuevas tormentas y lluvias intensas para el domingo y lunes, lo que incrementa el riesgo de más inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y corrientes de barro.

La región ya había enfrentado el impacto del incendio Dragon Bravo en 2025, cuyas secuelas sobre el terreno han contribuido a intensificar las corrientes de agua y sedimentos.

El Servicio de Parques Nacionales, en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, sigue llevando a cabo las tareas de evacuación, búsqueda y evaluación de daños.