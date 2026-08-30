Trump utilizará petróleo venezolano para recomponer reservas estratégicas de EE. UU.

FOTO: Trump anuncia que utilizará el petróleo de Venezuela para recomponer las reservas de los Estados Unidos.

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que parte del petróleo de Venezuela, incluido en el reciente acuerdo energético entre Washington y Caracas, será destinado a recomponer la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense, que actualmente está en su nivel más bajo en más de cuatro décadas.

"Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales", expresó Trump a través de un mensaje en su red Truth Social, donde describió el crudo venezolano como "un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos".

Este anuncio se produjo tras las declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien indicó que el acuerdo petrolero tendrá una duración de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con el objetivo de alcanzar una producción que supere 1,5 millones de barriles diarios.

Según Rodríguez, el convenio permitirá que el Estado venezolano obtenga ingresos aproximados de 210.000 millones de dólares, gracias a una inversión destinada a recuperar la industria petrolera, que ha sufrido un fuerte deterioro en los últimos años.

La mandataria también aseguró que Venezuela mantendrá la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales, en medio de las críticas generadas por un acuerdo que otorga a empresas estadounidenses un papel mayoritario en la explotación de parte de las reservas venezolanas.

De acuerdo con los términos anunciados, Estados Unidos controlará alrededor de una quinta parte de las reservas probadas de crudo de Venezuela, y el acuerdo busca desarrollar aproximadamente 65.000 millones de barriles.

En agosto, la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense contaba con cerca de 290 millones de barriles, lo que representa su nivel más bajo en más de cuatro décadas y alrededor del 40% de su capacidad máxima.

Trump afirmó que el proceso para recomponer las reservas comenzará "muy pronto", aunque no se ha aclarado cuándo comenzará el ingreso efectivo del petróleo venezolano al sistema estadounidense ni qué volumen estará disponible en el corto plazo.

Este acuerdo también busca atraer inversiones para la recuperación de la producción petrolera en Venezuela, aunque la industria requiere de importantes obras de infraestructura y capital para aumentar significativamente su capacidad de extracción.

El entendimiento representa un nuevo acercamiento entre Washington y Caracas tras años de confrontación política y económica, y establece al petróleo como un elemento central en la renovada relación entre ambos países.