Los purificadores de aire HEPA pueden mejorar la función cerebral en un mes

Un reciente estudio sugirió que el uso de un purificador de aire HEPA en casa durante un mes podría generar una mejora significativa en la función cerebral de adultos mayores de 40 años. Los participantes, que formaron parte de un análisis realizado por investigadores, mostraron un aumento del 12% en su desempeño en pruebas de función ejecutiva.

El término HEPA se refiere a "High Efficiency Particulate Air" y estos dispositivos están diseñados para eliminar partículas del aire. La exposición a estas partículas ha sido vinculada con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Los expertos en salud ambiental han recomendado el uso de purificadores HEPA para reducir la exposición a estos contaminantes, aunque pocas investigaciones se habían centrado en su impacto sobre la función mental.

El estudio analizó datos de 119 personas de entre 30 y 74 años que residían en Somerville, Massachusetts, una ciudad con altos niveles de contaminación por tráfico debido a su ubicación cerca de importantes autopistas. Este contexto hizo que Somerville fuera un lugar ideal para investigar los efectos de los purificadores de aire sobre la salud.

Los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Uno utilizó un purificador HEPA durante un mes y luego un purificador de control que no tenía filtro de limpieza de aire, mientras que el segundo grupo usó los dispositivos en orden inverso. Después de cada mes, los participantes realizaron una prueba que evaluó diferentes aspectos de su capacidad mental, incluyendo memoria visual y velocidad motora.

Los resultados mostraron que los participantes mayores de 40 años completaron la sección de pruebas que medía la flexibilidad mental y la función ejecutiva un 12% más rápido después de usar el purificador HEPA en comparación con el purificador de control. Este hallazgo se mantuvo incluso al considerar factores como el tiempo que los participantes pasaron en interiores con cada filtro y el nivel de estrés que experimentaron durante la prueba.

Aunque esta mejora pueda parecer modesta, es comparable a los beneficios cognitivos que se obtienen al aumentar la actividad física diaria. La prevención del deterioro cognitivo es crucial para el bienestar a largo plazo, dado que incluso pequeñas disminuciones en la función cognitiva pueden estar asociadas con un mayor riesgo de mortalidad.

Importancia del estudio

La contaminación del aire puede afectar negativamente la función mental después de solo unas horas de exposición. Si bien se ha demostrado que los purificadores de aire son efectivos para reducir las partículas, no está claro si esta reducción puede prevenir daños cognitivos por fuentes de contaminación continuas, como el tráfico. La investigación ha sido especialmente escasa en personas que viven cerca de fuentes importantes de contaminación del aire.

Las personas que residen cerca de carreteras o vías principales están expuestas a niveles más altos de contaminación del aire y también presentan tasas más elevadas de enfermedades relacionadas con esta. Estos riesgos no afectan a todos por igual; las comunidades de color y las personas de bajos ingresos son más propensas a vivir cerca de áreas con alto tráfico.

El estudio demuestra que los purificadores de aire HEPA pueden ofrecer beneficios significativos para la salud en estas circunstancias.

Aspectos aún desconocidos

Las investigaciones indican que la contaminación del aire comienza a afectar la función cognitiva de manera más intensa alrededor de los 40 años, y estos efectos pueden volverse más prominentes con la edad. Por lo tanto, los purificadores HEPA podrían ser especialmente beneficiosos para los adultos mayores, aunque este estudio no exploró esta posibilidad debido a que menos de 10 de los 119 participantes tenían más de 60 años.

Además, los participantes solo usaron un purificador HEPA durante un mes, lo que plantea la posibilidad de que una duración más prolongada de purificación del aire pueda sostener o incluso aumentar la mejora en la función cognitiva observada. Finalmente, no se comprende completamente cómo los purificadores de aire mejoran la cognición. Algunos estudios sugieren que la exposición a partículas puede reducir la cantidad de materia blanca en el cerebro, lo que ayuda a las células cerebrales a conducir señales eléctricas y mantener conexiones entre regiones cerebrales.

Los investigadores planean estudiar si la reducción de partículas mediante el uso de purificadores de aire protege efectivamente la materia blanca del cerebro y si podría revertir algún deterioro cognitivo. Esta investigación incluirá el análisis de cómo los niveles de metabolitos, que son moléculas producidas por las células, cambian en respuesta a la respiración de aire contaminado y aire purificado por un filtro HEPA.