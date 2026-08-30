Scottie Scheffler establece un nuevo récord de ganancias en la PGA, superando a Tiger Woods

ATLANTA — En un giro histórico para el golf profesional, Scottie Scheffler ha logrado superar el récord de ganancias en la Gira de la PGA que había sido establecido por Tiger Woods hace 26 años. Este cambio se produjo tras la victoria de Scheffler en el Campeonato de la PGA, donde se alzó con un premio de 10 millones de dólares, elevando su total a 130.390.661 dólares en ganancias de por vida.

La marca anterior había sido fijada por Tiger Woods el 13 de febrero de 2000, cuando ganó 264.000 dólares en Torrey Pines para convertirse en el número uno en ganancias acumuladas, un puesto que mantuvo durante más de dos décadas. Desde entonces, Woods se ha mantenido en 120.999.166 dólares, cifra que no ha cambiado desde su última participación en el PGA Tour en el Masters de 2024.

El hecho de que Scheffler haya alcanzado este hito en tan corto tiempo es un reflejo del dominio que ha mostrado en el deporte. Desde mayo de 2023, ha sido el número uno del mundo y ha ganado un total de 72,7 millones de dólares en sus últimos 50 torneos.

El aumento significativo en los premios de la PGA se ha visto impulsado por la popularidad que Tiger Woods trajo al golf, así como por la competencia de LIV Golf, que ha forzado al PGA Tour a incrementar las bolsas de premios para retener a sus jugadores. Esta temporada, se han ofrecido 15 premios de 20 millones de dólares o más, algo que Woods nunca experimentó en su carrera.

El impacto que Tiger Woods tuvo en el deporte ha sido reconocido por Scheffler, quien declaró: "La razón por la que nuestras bolsas son tan grandes hoy es por la influencia y el impacto que Tiger tuvo en el juego. En realidad no consideraría que se esté rompiendo un récord de Tiger. Creo que simplemente muestra uno de los muchos efectos que tuvo en el golf de manera positiva".

A pesar de haber superado a Woods en términos de ganancias, Scheffler ha enfatizado que lo que realmente le importa son las victorias. Con su reciente triunfo, ha alcanzado la marca de 22 victorias en su carrera, acercándose al récord de Tiger Woods y Sam Snead, quienes comparten el primer lugar con 82 triunfos en el PGA Tour.