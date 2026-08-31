Una noche bajo llave en la iglesia más sagrada de Jerusalén: la experiencia de la fe

FOTO: Cómo es pasar una noche bajo llave en la iglesia más sagrada de Jerusalén

JERUSALÉN — Las imponentes puertas de la iglesia del Santo Sepulcro se cierran, aseguradas por cerrojos metálicos, y varios clérigos, peregrinos y una periodista se encuentran encerrados durante la noche en uno de los lugares más sagrados del cristianismo.

Esta iglesia, edificada sobre los sitios donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó, es un símbolo de fe y devoción. A lo largo de los siglos, bajo diversos regímenes, se estableció un acuerdo único que permite que las Iglesias apostólica armenia, católica y ortodoxa griega compartan la propiedad y uso de este espacio sagrado.

A través de una pequeña abertura en la puerta, un representante de una familia musulmana, que ha tenido las llaves de la basílica desde el siglo XIII, sube una escalera de madera para alcanzar el cerrojo superior. Un sacerdote ortodoxo griego cierra la puerta y se despide con un "¡buenas noches!" antes de marcharse.

Durante la noche, entre las 9 y el amanecer, aproximadamente una docena de sacerdotes, algunos peregrinos y varios gatos disfrutan de la vastedad y la penumbra de la basílica. Los sacerdotes y monjas se dedican a sus tareas diarias, mientras que los visitantes reflexionan y contemplan el espacio sagrado.

Entre ellos, Peter Stängle, un peregrino brasileño, reza repetidamente arrodillado, apoyando sus antebrazos tatuados sobre la Piedra de la Unción, donde se dice que el cuerpo de Jesús fue preparado para el sepulcro. "Pasa mucho por mi mente... lo que hice mal en mi vida. ¿Existe salvación para todos, quizás incluso para mí?", confiesa.

Stängle, distraído por el flujo de visitantes durante el día, decidió pasar la noche en oración dentro de la iglesia, una oportunidad que encontró al registrarse para esta experiencia única.

El complejo, construido mayormente en la Edad Media, es un laberinto de varios niveles, con elementos decorativos de las distintas confesiones que la utilizan. Los peregrinos suelen venerar tres lugares emblemáticos: la Piedra de la Unción, el Edículo sobre la tumba de Jesús, y la capilla superior del Calvario, donde se señala el sitio de la crucifixión.

Stängle y la periodista se sentaron en la capilla del Calvario, iluminados solo por unas pocas lámparas de aceite. Mientras tanto, un grupo de peregrinos armenios se encontraba en el Santo Edículo, donde un gato se acercó y se acomodó a sus pies.

La iglesia, especialmente durante la vigilia silenciosa, se convierte en un espacio de introspección, donde los asistentes se encuentran a solas con sus pensamientos y su fe. La reverencia y la espiritualidad que emanan de sus paredes se siente palpable.

El padre Giuseppe Gaffurini, quien dirige una comunidad monástica de franciscanos, destaca que la presencia de quienes han pasado por este lugar enriquece la basílica. "Aún se puede percibir la presencia de aquel que fue crucificado y resucitó", comenta Gaffurini, quien lamenta que los conflictos actuales han limitado la asistencia de peregrinos a las misas.

La experiencia de pasar la noche en la iglesia del Santo Sepulcro es una oportunidad única para muchos, un momento de conexión profunda con la fe en un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan de manera inigualable.