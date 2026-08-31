Novak Djokovic sufre una inesperada derrota en su debut en el US Open ante Mariano Navone

FOTO: Djokovic pierde en un estreno del US Open por primera vez al caer en cinco sets ante Navone

NUEVA YORK — En un partido que duró más de cuatro horas, Novak Djokovic no pudo mantener su dominio en el Abierto de Estados Unidos, siendo derrotado por el argentino Mariano Navone en cinco sets. Esta inesperada caída marca un hito en la carrera del serbio, ya que es la primera vez que pierde en la primera ronda de este torneo, donde había participado desde 2005.

El encuentro, que se disputó en el imponente estadio Arthur Ashe, finalizó con un marcador de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, y se extendió a lo largo de cuatro horas y 36 minutos. A pesar de las expectativas, Djokovic mostró un rendimiento por debajo de su nivel habitual, acumulando un total de 70 errores no forzados.

"Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis", expresó Navone tras su victoria. "Esta pista es increíble, el escenario más grande. Jugar cinco sets contra el GOAT (el más grande de la historia) no se hace todos los días. Estoy muy feliz", agregó el tenista argentino.

La derrota de Djokovic es especialmente significativa, ya que representa su eliminación más temprana en un Grand Slam en más de 20 años, remontándose a su salida en la primera ronda del Abierto de Australia en 2006. Durante el partido, se notaron signos de fatiga en el serbio, quien vomitó en medio del encuentro y sufrió molestias físicas que lo llevaron a solicitar un tiempo médico.

En el transcurso del encuentro, Djokovic comenzó con ventajas, logrando un 3-0 y 4-1 en el primer set, pero no pudo mantener su ventaja y perdió el parcial. Luego, se recuperó ganando los siguientes dos sets, lo que parecía indicar que podría revertir la situación. Sin embargo, Navone no se rindió y logró quebrar el servicio de Djokovic, llevándose los últimos ocho juegos del partido.

El jugador argentino, que actualmente ocupa el puesto número 49 en el ranking ATP, logró su victoria número 43 en cinco sets en su carrera, mientras que Djokovic, que buscaba su título número 24 de Grand Slam, se vio obligado a abandonar el torneo prematuramente.

"Significa mucho para mí. Es un sueño hecho realidad", comentó Navone sobre su victoria ante uno de sus ídolos. "Ahora toca recuperarme. Es casi medianoche y necesitamos descansar", concluyó el argentino, reflejando su alegría tras la histórica victoria.