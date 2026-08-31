Descubren una enorme anomalía térmica en el interior de Marte que podría revelar secretos del planeta

Un equipo de investigadores de Caltech descubrió una importante anomalía térmica en el interior de Marte, revelando que la parte sur del planeta es significativamente más caliente que la parte norte. Este hallazgo, publicado el 27 de agosto en la revista Nature, sugiere que el interior sur podría estar entre 200 y 400 grados Celsius más caliente y puede ser parcialmente fundido.

Los datos fueron obtenidos a partir de mediciones de gravedad que indican un desequilibrio de temperatura profundo en el planeta. Este descubrimiento abre una nueva ventana hacia la historia geológica de Marte, incluyendo períodos en los que el planeta podría haber tenido condiciones adecuadas para albergar vida.

El estudio fue liderado por Alexander Berne, un exalumno de Caltech y actual asociado postdoctoral en la Universidad de Arizona. Durante su trabajo de posgrado, Berne desarrolló un modelo que utiliza variaciones sutiles en la gravedad para estimar la estructura interna de un cuerpo planetario, aplicándolo luego a Marte.

Los investigadores analizaron décadas de observaciones de tres misiones marcianas: Mars Global Surveyor, Mars Odyssey y Mars Reconnaissance Orbiter. Al rastrear pequeños cambios en las velocidades de las naves espaciales, lograron reconstruir el campo gravitacional que rodea a Marte.

La atracción gravitacional del Sol sobre Marte varía a lo largo de las estaciones del planeta, debido a su órbita ligeramente elíptica y su eje inclinado. Utilizando un método conocido como tomografía tidal, el equipo estudió cómo cambian estas firmas gravitacionales con el tiempo, permitiéndoles construir un modelo del interior del planeta.

Berne comentó: "Los científicos suelen asumir que los interiores de los cuerpos planetarios son generalmente esféricamente simétricos, pero esto no es necesariamente cierto. A medida que obtenemos más datos de gravedad, podemos determinar las intrincadas estructuras tridimensionales del interior de un planeta. Estas inferencias, a su vez, nos proporcionan un plano para diseñar futuras misiones y exploraciones científicas de estos mundos. Comprender la estructura interna de los cuerpos planetarios nos ayuda a desentrañar los procesos que moldearon su formación y evolución."

Un profundo contraste entre los hemisferios

Marte es conocido por su marcado contraste entre los hemisferios: el sur presenta montañas altas y un terreno lleno de cráteres, mientras que el norte está compuesto principalmente por llanuras bajas. Los nuevos resultados indican que este contraste se extiende mucho más allá de la superficie, revelando que Marte también es térmicamente desigual en su interior.

El calor oculto en el interior sur podría ayudar a explicar otros fenómenos intrigantes en Marte. Se han detectado firmas magnéticas inusuales en minerales ricos en hierro en el hemisferio sur, y un manto más caliente podría indicar que Marte tuvo un campo magnético lo suficientemente fuerte como para producir diferencias de magnetismo entre los dos hemisferios.

Además, la misión InSight de NASA encontró que las ondas sísmicas pierden energía más rápidamente en el sur, lo que podría estar relacionado con las temperaturas más altas en esa región.

Pistas sobre el pasado acuático de Marte

El coautor del estudio, Amirhossein Bagheri, también exmiembro del equipo de InSight, indicó: "La dicotomía que observamos entre el norte y el sur es importante de entender porque proporciona información sobre procesos que pueden haber influido en la hidrología de Marte, incluyendo la formación de cuencas que pudieron haber contenido agua."

Comprender la diferencia de temperatura podría, por lo tanto, ofrecer nuevas pistas sobre cómo Marte evolucionó y cómo su paisaje se desarrolló durante períodos en los que el agua líquida pudo haber existido en la superficie.

Aún no se conoce la causa de la anomalía térmica. Se consideran varias hipótesis, entre ellas que un impacto gigante pudo liberar calor desde el norte, que pudo haber ocurrido con convección espontánea en el manto sur, o que estructuras geológicas gruesas en el sur atraparon calor y evitaron que se disipara de manera eficiente.

El artículo de investigación se titula "Tidal Tomography Reveals a Thermal Anomaly Beneath Mars's Crustal Dichotomy" y fue coescrito por un equipo de científicos de diversas instituciones, incluyendo la Universidad de Brown, la Universidad de Roma, y la Universidad de California en Santa Cruz, entre otros. El estudio fue financiado por NASA.