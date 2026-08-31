Irán lanza ataque contra bases estadounidenses en Jordania tras bombardeo en Larak

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) anunció este lunes que llevó a cabo un ataque con misiles y drones contra instalaciones aéreas estadounidenses ubicadas en Jordania. Esta acción es una represalia a los bombardeos realizados la noche anterior por Estados Unidos e Israel en la isla iraní de Larak.

El Ejército de Irán se dirigió a la "infraestructura técnica y de mantenimiento" y a áreas donde se encontraban "cazas enemigos" en las bases estadounidenses Rey Hussein y Al-Azraq, causando daños significativos.

La información fue confirmada en una declaración del CGRI, la cual fue recogida por la agencia de noticias iraní Fars y difundida por la Agencia Noticias Argentinas.