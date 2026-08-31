Irán lanza ataque contra bases estadounidenses en Jordania tras bombardeo en Larak
El ataque de Irán se produce luego de que Estados Unidos bombardeó la isla de Larak, causando tensiones en la región.
FOTO: Isla de Larak.
Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) anunció este lunes que llevó a cabo un ataque con misiles y drones contra instalaciones aéreas estadounidenses ubicadas en Jordania. Esta acción es una represalia a los bombardeos realizados la noche anterior por Estados Unidos e Israel en la isla iraní de Larak.
El Ejército de Irán se dirigió a la "infraestructura técnica y de mantenimiento" y a áreas donde se encontraban "cazas enemigos" en las bases estadounidenses Rey Hussein y Al-Azraq, causando daños significativos.
La información fue confirmada en una declaración del CGRI, la cual fue recogida por la agencia de noticias iraní Fars y difundida por la Agencia Noticias Argentinas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania.
¿Quién lo informó?
El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).
¿Cuándo sucedió?
El ataque fue anunciado el 31 de agosto de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el ataque?
En las bases aéreas Rey Hussein y Al-Azraq, ubicadas en Jordania.
¿Por qué se realizó el ataque?
Como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en la isla de Larak.
[Fuente: Noticias Argentinas]