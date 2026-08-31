Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para este lunes 31 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. El día se presentará mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un 75%, y la visibilidad será de 10000 metros. El viento, que soplará a 4 m/s, contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario se mantendrá estable. Para el martes 1 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, también con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 17°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, la mínima será de 6° y la máxima de 20°, con cielo despejado.