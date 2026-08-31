Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentará con temperaturas agradables y un cielo mayormente nublado. La mínima se registrará en torno a los 10° y la máxima alcanzará los 20°. Las condiciones meteorológicas serán favorables para disfrutar del día, aunque se recomienda estar atento a la posibilidad de cambios en el clima hacia el final de la jornada.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de broken clouds, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, lo que indica que el clima se siente fresco. La humedad se encuentra en un 78%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima de 20°. Los vientos serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente agradable. La humedad y la presión atmosférica, que se sitúa en 1014 hPa, también influirán en la sensación térmica, manteniendo un clima templado durante la mayor parte del día.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 1 de septiembre la temperatura mínima será de 8° y la máxima de 21°, con cielo poco nublado. Para el miércoles 2, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°, con nubes rotas. El jueves 3, la temperatura mínima descenderá a 8° y la máxima será de 14°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 15°, también con cielo despejado.