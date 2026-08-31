Una multitud recibió a Las Leonas en Ezeiza tras conquistar el Mundial: la Copa ya está en casa

Las Leonas regresaron este lunes a la Argentina después de consagrarse campeonas del Mundo en el torneo disputado en Bélgica y Países Bajos. Una multitud las esperó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para celebrar la tercera estrella de la historia del seleccionado femenino de hockey sobre césped.

El vuelo procedente de Ámsterdam aterrizó a las 5.50. Desde horas antes, unas 300 personas —entre familiares, hinchas y muchas chicas con indumentaria de clubes— ocuparon el hall de arribos internacionales con banderas argentinas, camisetas y palos de hockey. Los cantos comenzaron mucho antes de que las jugadoras salieran a la zona de llegadas.

Con las medallas doradas al cuello y la Copa del Mundo en sus manos, el plantel festejó junto a los presentes, saltó al ritmo de las canciones y posó para una foto grupal antes de reencontrarse con sus familias.

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El tercer título mundial

Argentina consiguió el domingo su tercera corona mundial al derrotar 3-1 a Países Bajos en la definición por shoot-outs, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El seleccionado neerlandés llegaba como tricampeón consecutivo. Las Leonas volvieron a alzar el máximo trofeo 16 años después de la conquista de Rosario 2010 (la primera había sido en Perth 2002).

Una de las figuras centrales de la llegada fue la capitana María José Granatto. Salió del aeropuerto con el trofeo en la mano y concentró gran parte de los pedidos de fotos y autógrafos de las jóvenes que madrugaron para recibir al equipo. Granatto había convertido el gol del empate sobre el final del partido, que permitió llegar a los penales. En esa instancia, la arquera Cristina Cosentino atajó dos remates clave.

“Que sueñen siempre”

Sobre el significado de levantar la Copa, Granatto fue clara: “Pesa. Un montón pesa. Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla. Y no cambio nada”.

También se dirigió a las chicas que las esperaban en Ezeiza: “Primero agradecerles de corazón que estén acá, que estén alentando. Que sepan que cada vez que entramos a la cancha pensamos en ellas. Jugamos para ellas, jugamos para todas las nenas que hacen este deporte y obviamente para toda Argentina también”.

Y completó con un mensaje directo: “Que sueñen, que sueñen siempre. Con esfuerzo, con sueños y oportunidades a veces las cosas se dan. Que disfruten mucho, que es el deporte más lindo del mundo”.

Después de los festejos, las fotos y los autógrafos, las jugadoras dirigidas por Fernando Ferrara dejaron el aeropuerto junto a sus familiares.