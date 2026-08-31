Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, las cotizaciones del dólar en Argentina varían significativamente entre las diferentes modalidades de cambio. El dólar oficial se cotiza a 1.485 pesos para la compra y a 1.535 pesos para la venta. Este valor refleja la cotización fijada por el Banco Central y es la referencia más confiable para las transacciones formales.

Por otro lado, el dólar blue, una de las modalidades más buscadas por los ahorristas y quienes necesitan acceder a divisas para realizar compras en el exterior, tiene un valor de 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta. Este dólar es más alto debido a las restricciones para acceder al dólar oficial, lo que genera una demanda en el mercado paralelo.

Además, la cotización en la bolsa, conocida como dólar MEP, establece su precio en 1.534,9 pesos para la compra y 1.544,1 pesos para la venta. Esta modalidad se utiliza para aquellos que desean invertir en acciones y obtener divisas de forma legal, aunque con un costo superior al oficial.

El dólar contado con liquidación (CCL), otro método muy utilizado para girar divisas al exterior, se encuentra en 1.602,3 pesos para la compra y 1.603,8 pesos para la venta. Su diferencia con el blue se debe a que este último no necesita la venta de activos en el mercado local.

Además, el dólar mayorista, que es el que manejan los bancos y grandes operadores, tiene un costo de 1.503 pesos para la compra y 1.512 pesos para la venta, un valor que también es referencial para las transacciones más grandes.

Finalmente, el dólar tarjeta se encuentra en 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta, un valor que incluye las cargas impositivas aplicadas a las compras al exterior con tarjeta de crédito.

Estos valores son reflejo no solo de la oferta y la demanda, sino también del contexto económico del país, que incluye la inflación, las políticas monetarias, y la percepción de riesgo tanto interno como externo. Los movimientos en estas cotizaciones pueden ser influenciados por situaciones políticas, económicas, y cambios regulatorios que generen incertidumbre en el mercado.