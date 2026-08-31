Preso agredido e incendiado en penal por querer denunciar corrupción carcelaria

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Un interno que intentaba hacer denuncias sobre la corrupción en la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, bajo la administración del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), fue víctima de una brutal golpiza por parte de sus compañeros de celda. Los agresores forman parte de una banda conocida como "La Comitiva", compuesta por ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad, acusados de delitos como narcotráfico y extorsión en complicidad con las autoridades carcelarias.

Este incidente involucra al recluso de apellido García, apodado "Panchi", quien fue atacado en el Pabellón 1. Tras la agresión, su celda, la número 20, se incendió en circunstancias poco claras. Según reportes, el fuego se inició de manera sospechosa poco después de la pelea, lo que ha generado sospechas de que los miembros de "La Comitiva" pudieron haber estado involucrados.

El altercado ocurrió el sábado a las 9:00, cuando García y los integrantes de la banda tuvieron una discusión. Durante este enfrentamiento, le habrían advertido que era mejor que se mantuviera en silencio para evitar problemas. Más tarde, alrededor de las 12:00, se produjo el incendio en su celda, que según algunos internos, se debió a que García había manifestado su intención de "soplar la bolsa" y denunciar los arreglos entre la banda y las autoridades del penal.

Tras el incendio, se escucharon nuevas amenazas hacia García, donde los agresores le dejaron claro que esto era un "aviso" y que si se atrevía a hablar, habría represalias contra su familia. Estos hechos han levantado alarmas sobre la seguridad de los internos que intentan denunciar la corrupción dentro de la cárcel.

Internos del penal han afirmado que algunos guardiacárceles se reunieron con los miembros de "La Comitiva" en el patio del pabellón, donde se discutió cómo justificar el incendio, alegando que se trató de un cortocircuito. Se obligó a otros reclusos a buscar una pava eléctrica en la basura para completar esta versión. Sin embargo, muchos dentro del pabellón sostienen que el incendio fue un atentado directo, y no un accidente.

El jueves pasado, tras múltiples denuncias, se realizaron allanamientos que resultaron en la imputación de 11 internos de la Unidad Penal 31. Este operativo fue llevado a cabo por la DDI Quilmes y se originó a raíz de las denuncias de familiares de detenidos, así como de los propios internos del pabellón. Durante la intervención, se secuestraron 13 celulares que serán incorporados a la causa, y se encontraron dispositivos móviles incluso en la oficina del subdirector del penal.

Los internos imputados han sido identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.

A pesar de las acciones de la policía, los denunciantes han expresado que la posible droga y otros elementos incriminatorios fueron ocultados antes del operativo, gracias a advertencias que recibieron de funcionarios del penal, lo que pone en tela de juicio la efectividad de las investigaciones en curso.