Emiratos intercepta dron iraní tras escalada de tensiones con Estados Unidos e Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — La Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos interceptó el lunes un dron iraní que se aproximaba a sus aguas territoriales, según lo informado por el Ministerio de Defensa. Este evento ocurre después de que Estados Unidos e Irán se enfrentaran en una serie de intercambios de fuego durante el fin de semana, marcando la primera acción militar en un mes.

En un comunicado breve, el Ministerio de Defensa detalló que "se ocupó" del dron iraní detectado al acercarse desde Irán. Hasta el momento, no ha habido declaraciones de responsabilidad por parte de Teherán ni informes de daños.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión, ya que el domingo Estados Unidos lanzó ataques a lanzacohetes iraníes ubicados en una isla de Irán, rompiendo así una pausa en los combates que se han extendido por más de seis meses. Irán respondió disparando misiles hacia posiciones estadounidenses en Jordania, que fueron interceptados.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que los ataques fueron en respuesta a las observaciones de fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán preparándose para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estratégico estrecho de Ormuz. La semana pasada, el ejército estadounidense había completado la retirada de minas marinas de las rutas de navegación internacional en esa vía marítima.

Medios semioficiales en Irán reportaron explosiones cercanas a la isla de Larak, en el estrecho, y la Guardia Revolucionaria mencionó que hubo víctimas. Funcionarios militares estadounidenses desestimaron las afirmaciones iraníes, calificando los ataques como una "acción limitada y precisa" contra fuerzas que estaban preparando minas marinas.

Más tarde, la televisión estatal iraní mostró lo que afirmaron ser misiles balísticos disparados contra bases estadounidenses en Jordania, mientras que el ejército jordano informó haber interceptado ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo.

Un retorno al conflicto abierto sería extremadamente peligroso para la región, donde Irán ha atacado bases militares e infraestructura estadounidense desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. La última confirmación de ataques estadounidenses contra Irán fue el 29 de julio, cuando se reportó una "fuerte oleada de ataques" contra múltiples objetivos de la Guardia Revolucionaria, incluyendo sitios costeros de vigilancia y defensa.