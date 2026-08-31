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El viaje de Luca: amor y pérdida en un verano inolvidable

La novela "Yo que te he querido tanto" narra el viaje emocional de un joven tras la pérdida de su primer amor.

31/08/2026 | 05:01Redacción Cadena 3

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El viaje de Luca: amor y pérdida en un verano inolvidable

FOTO: El viaje de Luca: amor y pérdida en un verano inolvidable

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Luca, un adolescente de catorce años, vive en un apacible pueblo costero donde la rutina y la tranquilidad parecen ser eternas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando una chica vibrante y llena de vida se convierte en su primer amor. Este verano, que prometía ser inolvidable, se transforma en una pesadilla cuando ella desaparece y los carabinieri irrumpen en su hogar, alterando para siempre la existencia de Luca y su familia.

El relato de Roberta Recchia nos sumerge en un viaje que comienza con un billete de tren y una madre que se aleja sin mirar atrás. Luca se encuentra en un entorno completamente diferente, al lado de su tío Umberto, un profesor de instituto, y su tía Mara, en un mundo que desafía su comprensión. En esta nueva vida, el joven luchará por reconstruirse, buscará nuevas raíces y tratará de entender conceptos como la confianza y la pertenencia.

La prosa de Recchia es a la vez delicada y profunda, creando un espacio donde las relaciones humanas cobran vida a través de diálogos vibrantes y emociones intensas. La autora logra mantener al lector en vilo hasta la última página, ofreciendo una historia que no solo habla de amor, sino también de la necesidad de renacer y perdonar.

En un contexto literario contemporáneo, "Yo que te he querido tanto" se presenta como una obra relevante que aborda temas universales como la pérdida, el crecimiento y la búsqueda de identidad. La narrativa de Recchia resuena con aquellos que han experimentado el dolor de la ausencia y la esperanza de un nuevo comienzo. Esta novela invita a reflexionar sobre cómo las experiencias de la juventud moldean nuestra vida y nuestras relaciones.

Ficha del libro:

EditorialDUOMO
GéneroNarrativa
Año de edición2026
ISBN9791387574666
ISBN digital9791388042768
IdiomaEspañol

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