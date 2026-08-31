Condenan a líder de la Iglesia de la Unificación en Corea del Sur a dos años de prisión por corrupción
La líder de la Iglesia de la Unificación, Hak Ja Han, fue sentenciada a dos años de cárcel por corrupción. Se le acusa de sobornos y malversación de fondos, en un caso que involucra a la esposa del presidente surcoreano.
FOTO: Tribunal surcoreano condena a la líder de la Iglesia de la Unificación a dos años de cárcel
SEÚL — Un tribunal surcoreano ha sentenciado a Hak Ja Han, líder de la Iglesia de la Unificación, a dos años de prisión debido a cargos de corrupción. La decisión fue emitida el lunes por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, según la oficina de asuntos públicos del mismo.
Hak Ja Han, quien es la viuda del fundador de la iglesia, Sun Myung Moon, fue arrestada el año pasado tras ser acusada de haber instruido a funcionarios de la iglesia para sobornar a la esposa del entonces presidente Yoon Suk Yeol y a un político destacado cercano a él.
Adicionalmente, se le imputó la malversación de fondos de la iglesia y la destrucción de pruebas relacionadas con actividades de juego en Estados Unidos.
En un caso paralelo, la ex primera dama Kim Keon Hee fue condenada en enero a 20 meses de prisión por recibir regalos, incluyendo un collar de diamantes Graff y un bolso Chanel, de la Iglesia de la Unificación.
En abril, un tribunal de apelaciones aumentó la condena de Kim a cuatro años de prisión, al declararla culpable de cargos adicionales, que incluían recibir otro bolso Chanel y manipulación del precio de acciones.
La pareja presidencial ha enfrentado una significativa caída en su popularidad tras un intento fallido de Yoon de imponer la ley marcial a finales de 2024, lo que culminó en su destitución mediante un juicio político.
Lectura rápida
¿Qué condena recibió Hak Ja Han?
Hak Ja Han fue condenada a dos años de prisión por corrupción.
¿Quién es Hak Ja Han?
Es la líder de la Iglesia de la Unificación y viuda de su fundador, Sun Myung Moon.
¿Qué cargos se le imputaron?
Se le acusó de sobornos, malversación de fondos y destrucción de pruebas.
¿Qué sentencia recibió Kim Keon Hee?
La ex primera dama fue condenada a 20 meses de prisión por recibir regalos de la iglesia.
¿Qué ocurrió con el presidente Yoon Suk Yeol?
Su popularidad cayó drásticamente después de un intento de imponer la ley marcial, lo que llevó a su destitución.
[Fuente: AP]