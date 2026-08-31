Condenan a líder de la Iglesia de la Unificación en Corea del Sur a dos años de prisión por corrupción

FOTO: Tribunal surcoreano condena a la líder de la Iglesia de la Unificación a dos años de cárcel

SEÚL — Un tribunal surcoreano ha sentenciado a Hak Ja Han, líder de la Iglesia de la Unificación, a dos años de prisión debido a cargos de corrupción. La decisión fue emitida el lunes por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, según la oficina de asuntos públicos del mismo.

Hak Ja Han, quien es la viuda del fundador de la iglesia, Sun Myung Moon, fue arrestada el año pasado tras ser acusada de haber instruido a funcionarios de la iglesia para sobornar a la esposa del entonces presidente Yoon Suk Yeol y a un político destacado cercano a él.

Adicionalmente, se le imputó la malversación de fondos de la iglesia y la destrucción de pruebas relacionadas con actividades de juego en Estados Unidos.

En un caso paralelo, la ex primera dama Kim Keon Hee fue condenada en enero a 20 meses de prisión por recibir regalos, incluyendo un collar de diamantes Graff y un bolso Chanel, de la Iglesia de la Unificación.

En abril, un tribunal de apelaciones aumentó la condena de Kim a cuatro años de prisión, al declararla culpable de cargos adicionales, que incluían recibir otro bolso Chanel y manipulación del precio de acciones.

La pareja presidencial ha enfrentado una significativa caída en su popularidad tras un intento fallido de Yoon de imponer la ley marcial a finales de 2024, lo que culminó en su destitución mediante un juicio político.