Inundación en el Gran Cañón: más de 20 personas desaparecidas tras el evento climático

Buenos Aires, 31 agosto (NA) — Más de 20 personas podrían estar desaparecidas o se desconoce su paradero luego de una inundación repentina ocurrida en el parque nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, Estados Unidos, informaron las autoridades.

El "evento significativo de inundación repentina" ocurrió en el cañón Bright Angel y en el área del Rancho Phantom el sábado, comunicó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en un comunicado de prensa, que conoció la Agencia Noticias Argentinas.

Instó a "cualquier persona que sepa de excursionistas o mochileros que se encontraban en el cañón interior en el corredor del arroyo Bright Angel el 29 de agosto, al igual que cualquier persona con reservaciones de campamento en el corredor afectado, a brindar información a la División de Servicios de Investigación del Servicio de Parques Nacionales".

Las autoridades del parque informaron que continuaban los esfuerzos de evacuación y respuesta en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, mientras se trabaja para localizar a las personas que podrían haber estado en el área afectada.

También en un comunicado de prensa previo señalaron que un total de 62 personas habían sido evacuadas del área hasta el domingo por la mañana, con evacuaciones adicionales programadas para más tarde el domingo.

La inundación repentina causó daños significativos a la infraestructura en el cañón Bright Angel, informó Xinhua.

Puentes peatonales destruidos

Casi todos los puentes peatonales en el arroyo Bright Angel fueron destruidos, lo que impidió el cruce del arroyo a excursionistas, de acuerdo con las autoridades del parque.

Las autoridades informaron que se cerraron partes del parque nacional del Gran Cañón y que el río Colorado fue cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso debido a las estructuras metálicas y escombros que cayeron al cauce fluvial.

También advirtieron que es posible que el domingo y el lunes se registren tormentas eléctricas y fuertes lluvias adicionales, lo que potencialmente podría causar más inundaciones repentinas, flujo de escombros y desprendimiento de rocas, al igual que condiciones cambiantes de senderos y ríos.