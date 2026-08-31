Nepal enfrenta una tragedia: más de 900 muertos por devastadoras inundaciones

KATMANDÚ, Nepal — La devastación provocada por las recientes inundaciones en Nepal y el Tíbet ha resultado en más de 900 muertes, mientras que más de 4.700 personas se encuentran desaparecidas. La situación ha llevado a las autoridades a redoblar sus esfuerzos de rescate.

El general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal, confirmó que las operaciones de búsqueda y rescate se han intensificado en las áreas más afectadas. "Estamos trabajando en la búsqueda y el rescate de las personas varadas en colinas, asentamientos y zonas ribereñas", afirmó.

Equipos de rescate internacionales también se han sumado a las labores, apoyando a los rescatistas locales en la tarea de encontrar a trabajadores que podrían estar atrapados en varios túneles hidroeléctricos. Según los informes, al menos 90 personas permanecen atrapadas en múltiples túneles.

La agencia de desastres de Nepal reportó el lunes un total de 903 muertes y 4.247 desaparecidos, entre ellos 592 extranjeros. Mientras tanto, las autoridades chinas han informado de 16 muertes y 546 desaparecidos, destacando que 261 de estos son extranjeros, incluyendo a más de un centenar de nepaleses.

Las inundaciones comenzaron tras el colapso de un glaciar en la región del Himalaya. Científicos que analizaron imágenes satelitales indicaron que el lecho rocoso bajo el glaciar se había derrumbado, arrastrando consigo parte del mismo. Este desprendimiento de rocas fue tan severo que se registró como un evento sísmico de magnitud 5,2.

Las rocas y el agua derretida provocaron un aumento en el caudal de los ríos en los valles inferiores, generando un torrente que arrastró edificios, puentes y tierra en el Tíbet y Nepal.