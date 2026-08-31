El auge de la IA y la robótica desencadena un incremento en las OPI en China

FOTO: La IA y la robótica impulsan fiebre de lanzamientos de acciones en China

HONG KONG — Los mercados bursátiles de China experimentan un auge de ofertas públicas iniciales (OPI), impulsadas por el creciente interés en la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. Este fenómeno se ha visto acompañado por una preferencia por cotizar en Hong Kong y Shanghái.

Entre las más recientes OPI destacadas, se encuentra la de Shein, el gigante del comercio electrónico y la moda rápida, que tiene programado su debut el próximo martes en Hong Kong, con una recaudación esperada de 1.700 millones de dólares. Este evento se perfila como una de las mayores ventas de acciones en la ciudad durante el presente año.

Por otro lado, CXMT, el mayor fabricante chino de chips de memoria, logró captar más de 8.600 millones de dólares en julio en Shanghái, marcando la segunda mayor OPI en el mercado STAR y en China continental. En su primer día de negociación, sus acciones se dispararon un 466%.

Asimismo, Unitree, un destacado fabricante de robots humanoides, también realizó su OPI en Shanghái en agosto, con un aumento del 460% en el primer día de cotización.

Según Ruiying Zhao, analista sénior de investigación en S&P Global Market Intelligence, "el actual auge de las OPI está impulsado por el apetito de los inversionistas por la IA y la robótica". En este contexto, el mercado bursátil de Shanghái muestra un notable dinamismo, en gran parte gracias a los inversionistas minoristas.

La IA impulsa el auge de las OPI chinas

La OPI de CXMT en Shanghái "colocó a China en una posición estratégicamente significativa en la fabricación tecnológica relacionada con la IA", declaró Perris Lee, responsable de mercados de capital accionario de APAC en ION Analytics. Esto también refleja las ambiciones de autosuficiencia tecnológica del país.

Fundada en China en 2016, Shein reportó un incremento de más del 700% interanual en sus ingresos, alcanzando 50.800 millones de yuanes (aproximadamente 7.500 millones de dólares) en los primeros tres meses de 2026, impulsados por la creciente demanda de chips informáticos necesarios para la IA.

Según la plataforma de datos financieros LSEG, las OPI en Hong Kong y Shanghái han superado lo recaudado el año anterior, con más de 54.000 millones de dólares en lo que va de 2026, superando los 46.000 millones de dólares del año pasado.

Este total representa aproximadamente el 21% del total mundial de OPI, situando a Hong Kong y Shanghái justo detrás de Nasdaq, que acapara cerca del 55%. La OPI de 75.000 millones de dólares de SpaceX en junio convirtió a la bolsa estadounidense en el mayor mercado de OPI del mundo este año.

Debido a las restricciones en las compras extranjeras en las bolsas de China continental, muchas empresas chinas optan por realizar cotizaciones paralelas en Hong Kong para atraer capital internacional.

Menos grandes empresas chinas cotizan en el extranjero

Un mayor escrutinio regulatorio en Estados Unidos y China sobre las grandes empresas chinas que cotizan en mercados estadounidenses, especialmente en sectores estratégicos, ha llevado a varias compañías a mantener sus operaciones más cerca de casa.

Howie Farn, socio de mercados de capitales del bufete Freshfields, explicó que cotizar en el extranjero suele ser un proceso más largo en comparación con las OPI en China.

Recientemente, las OPI de Luxshare Precision Industry, proveedor de Apple, y de Zhongji Innolight, fabricante de transceptores ópticos, también reflejan la alta demanda por tecnologías avanzadas.

Más empresas están buscando realizar OPI en Hong Kong o Shanghái, como las firmas de robótica AGIBOT y Deep Robotics. Shein había considerado cotizar en Estados Unidos y Londres antes de decidirse por Hong Kong.

Inversionistas desconfían de una posible burbuja de IA en China

A pesar de la gran demanda y el entusiasmo por las OPI, algunas empresas han visto una caída en su valor de mercado tras sus exitosos debuts. Por ejemplo, el precio de la acción de Unitree ha caído más del 40% desde su máximo en el día de su OPI.

La pregunta que persiste es si el entusiasmo por la IA es suficiente para sostener un ciclo duradero, ya que, al igual que en Estados Unidos, los inversionistas en China ahora demandan ingresos sostenibles, márgenes de ganancia visibles y valoraciones realistas.

La fiebre mundial por la IA ha desviado la atención de empresas como Shein, según Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, quien sostiene que el ciclo de inversión en IA está absorbiendo gran parte del apetito por el riesgo que podría haber fluido hacia la empresa.

La OPI de Shein valora a la empresa en aproximadamente 27.000 millones de dólares, una fracción de su valoración máxima de años anteriores, en parte debido a las medidas de Estados Unidos y la Unión Europea para restringir exenciones fiscales en importaciones de paquetes pequeños.