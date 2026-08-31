Grindr busca convertirse en la app integral para hombres gay, pero los inversores tienen dudas

Grindr se ha propuesto convertirse en la app integral para hombres gay, según su CEO George Arison, quien asumió el cargo en 2022. En una reciente entrevista, Arison explicó cómo la compañía, que ha pasado por diversas etapas desde su desinversión de propiedad china, ha crecido significativamente en ingresos, proyectando alcanzar los $540 millones en 2026, un aumento respecto a los $195 millones de 2022.

El crecimiento de Grindr se ha logrado principalmente a través de un aumento en la monetización de sus usuarios existentes, en lugar de expandir drásticamente su base de usuarios. Actualmente, la app cuenta con 1.4 millones de usuarios de pago, lo que representa aproximadamente el 9% de su base total. Sin embargo, el aumento en el ingreso promedio por usuario ha sido notable, lo que refleja un enfoque estratégico en ofrecer productos que la gente esté dispuesta a pagar.

Entre los planes de Arison se encuentra la ambiciosa idea de convertir a Grindr en un "gayborhood en tu bolsillo", donde no solo se ofrezcan citas y encuentros, sino también servicios de salud y opciones de viaje. Este enfoque busca atender no solo las necesidades de citas, sino también ofrecer un espacio donde los hombres gay puedan acceder a atención médica, incluidos tratamientos para la disfunción eréctil y prevención del VIH.

Además, Grindr lanzará un nuevo nivel de suscripción, denominado EDGE, que ha generado controversia en línea por su alto costo, que en Canadá se traduce en aproximadamente $350 al mes. Arison argumentó que este nivel premium no se centra únicamente en la inteligencia artificial, sino en mejorar la experiencia del usuario a través de un mejor emparejamiento, utilizando datos de comportamiento y consentimiento.

A pesar de estos esfuerzos, Arison ha señalado que la percepción de los inversores sobre Grindr sigue siendo un obstáculo. Algunos analistas han aplicado un "descuento Grindr" a la acción de la compañía, lo que ha llevado a una valoración inferior en comparación con sus competidores. Sin embargo, a medida que la compañía ha demostrado un crecimiento constante, varias instituciones financieras, incluyendo Morgan Stanley y Goldman Sachs, han elevado sus objetivos de precios para las acciones de Grindr.

En la entrevista, Arison también abordó la importancia de la cultura de ingeniería dentro de la empresa, destacando que alrededor del 80% de su código actual es generado por inteligencia artificial, lo que ha permitido a la compañía operar con un equipo mucho más pequeño de lo que se pensaba necesario.

En cuanto a la expansión de servicios, Arison mencionó que Grindr está explorando la posibilidad de ofrecer atención médica directa a través de su plataforma, comenzando con productos de pago en efectivo para medicamentos y la prevención del VIH. Sin embargo, enfatizó que la implementación de servicios clínicos es un objetivo a largo plazo.

Finalmente, Arison concluyó que, aunque la mayoría de los ingresos de Grindr provienen actualmente de suscripciones, su objetivo es diversificar el modelo de negocio, desarrollando también ingresos significativos a través de publicidad, atención médica y turismo en el futuro.