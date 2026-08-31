Estados Unidos limita el acceso de periodistas a la reunión del G20 en Carolina del Norte

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos ha decidido prohibir a ciertos periodistas cubrir la reunión del G20 programada para esta semana en Carolina del Norte. Esta medida se presenta como un nuevo ejemplo de las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump al acceso de la prensa.

Según reportes, periodistas del New York Times, el Wall Street Journal y Bloomberg News no recibirán acreditaciones para asistir a la reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20, que se llevará a cabo en Asheville, Carolina del Norte, según lo informado por el New York Times.

La decisión fue tomada por el Departamento del Tesoro, aunque no se han proporcionado explicaciones sobre el criterio utilizado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en una entrevista que esta decisión "no tiene nada que ver con el punto de vista" de los periodistas afectados.

Entre los reporteros que no podrán asistir se encuentra Alan Rappeport, del New York Times, quien ha estado cubriendo reuniones de este tipo y el trabajo del Departamento del Tesoro desde 2017. Sin embargo, su colega Jim Tankersley, jefe de la oficina en Berlín, sí tiene permitido asistir.

El New York Times emitió un comunicado en el que señala que negar a periodistas estadounidenses el acceso a un evento en su propio país representa un "inquietante esfuerzo del gobierno por socavar el periodismo independiente y un intento de eludir el escrutinio público".

"Dado que la agenda de la reunión incluye temas como la guerra en Irán, sanciones, mercados de bonos e inflación, lo que está en juego es significativo para la economía mundial y para el pueblo estadounidense", afirma el comunicado. "Excluir a reporteros específicos y organizaciones informativas enteras perjudica al público y ataca las libertades de prensa, lo que condenamos enérgicamente".

Bloomberg News también reportó que varios de sus periodistas, incluidos algunos en Europa y Asia, no obtuvieron la acreditación para la reunión, indicando que esta restricción socava la libertad de prensa y la rendición de cuentas pública.

El Wall Street Journal optó por no hacer comentarios al respecto.

Bessent es el anfitrión de la reunión del G20, que se llevará a cabo de sábado a martes e incluirá a ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y altos funcionarios de las principales economías del mundo. Este año, la cumbre del G20 se realizará en diciembre en el club de golf de Trump en Doral, Florida.

Las tensiones entre los medios de comunicación estadounidenses y la administración de Trump han ido en aumento, evidenciándose en el ámbito público y en los tribunales. Por ejemplo, el Departamento de Defensa declaró que su oficina de prensa se había convertido en un espacio clasificado inaccesible para los periodistas, después de que se exigieran restricciones sobre su trabajo, lo que llevó a muchos medios a abandonar el edificio el otoño pasado.

La Associated Press ha demandado a Trump por el acceso al grupo de prensa de la Casa Blanca, tras la decisión de mantener el nombre "Golfo de México" después de que el gobierno ordenara su rebautizo como "Golfo de Estados Unidos".

_________________________________

La corresponsal Fatima Hussein contribuyó desde Asheville, Carolina del Norte.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.