Nepal enfrenta una crisis humanitaria tras devastadoras inundaciones que dejan cientos de muertos

FOTO: En un distrito de Nepal, la catástrofe por inundaciones se mide en cuerpos y fosas

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Las inundaciones catastróficas en Nepal han arrastrado a numerosas personas río abajo, llevando a las autoridades del distrito de Chitwan a enterrar cuerpos en fosas temporales antes de que puedan ser identificados. Esta situación ha desatado acusaciones de que se ignoran las tradiciones funerarias hindúes.

La magnitud de la tragedia se hace evidente con alrededor de 250 cuerpos a la espera de ser identificados y en zanjas excavadas apresuradamente para su entierro temporal. Las inundaciones han dejado al menos 800 fallecidos y más de 3.000 personas desaparecidas en Nepal y el Tíbet.

Los cuerpos fueron arrastrados cientos de kilómetros por el río Bhotekoshi desde el epicentro de la inundación hasta ser recuperados en Chitwan. El sábado, las autoridades llevaron a cabo el entierro temporal de aproximadamente 100 víctimas, mientras los equipos forenses intentaban lidiar con la situación. Un convoy de vehículos que transportaba cuerpos ingresó a una zona boscosa, donde una excavadora abría una zanja en la tierra roja, bajo la atenta mirada de funcionarios y medios de comunicación.

Anil Thapa, un inspector de policía encargado de coordinar el manejo de los cuerpos, informó que se estaban tomando muestras de ADN a otros 50 cuerpos antes de su entierro. Las autoridades conservan estas muestras, fotografían rasgos faciales distintivos y registran otros detalles de identificación. Cada cuerpo recibe un número de referencia para facilitar su recuperación por parte de las familias más adelante.

Thapa destacó que muchos de los cuerpos habían permanecido sumergidos en agua durante aproximadamente cuatro días y ya estaban en estado de descomposición al ser recuperados. En la región, viviendas, vehículos y tractores agrícolas permanecen parcialmente cubiertos de lodo.

La limitada infraestructura forense y la insuficiencia de las morgues en el distrito han complicado aún más los esfuerzos para manejar la abrumadora cantidad de cuerpos recuperados tras el desastre. La alta humedad y el calor extremo han acelerado la descomposición, lo que incrementa el riesgo de enfermedades si los restos quedan expuestos.

Deslizamientos de tierra en la zona también han cerrado la principal autopista que conecta la capital, Katmandú, con Chitwan, complicando los esfuerzos para trasladar cuerpos y suministros de ayuda. A medida que los sobrevivientes enfrentan las consecuencias, las críticas hacia los entierros han aumentado. Algunos residentes han denunciado que los muertos no recibieron los últimos ritos y que se les ha negado dignidad en la muerte.

Ruby Chaudhary, quien tiene dos familiares desaparecidos, afirmó que los entierros no deberían llevarse a cabo sin el consentimiento de las familias. "Los muertos merecen ser tratados con dignidad", dijo Chaudhary. "Nuestra tradición es incinerarlos en la orilla del río, rodeados de su familia más cercana".

El ex primer ministro Baburam Bhattarai consideró inapropiado deshacerse de cuerpos no identificados antes de que concluyan las operaciones de búsqueda y rescate. Si las morgues eran insuficientes, propuso movilizar recursos de emergencia para instalar morgues temporales o asegurar instalaciones de almacenamiento en frío.

Las autoridades han indicado que los entierros son una medida temporal necesaria por motivos de salud y por la capacidad limitada. "La gente está preocupada de que esto pueda ser un entierro permanente, pero es solo una gestión temporal", declaró Thapa. "Si alguien puede verificar la identidad más adelante usando la información disponible, puede recuperar el cuerpo y realizar los ritos funerarios correspondientes".

Amrit Bahadur Rai, secretario de Relaciones Exteriores de Nepal, subrayó que el entierro temporal de cuerpos no identificados se realiza conforme a protocolos de gestión de desastres aceptados internacionalmente, incluidos los del Comité Internacional de la Cruz Roja. "Las familias pueden cotejar los registros más adelante y se les permitirá exhumar los restos para los rituales necesarios", indicó Rai en una rueda de prensa en Katmandú.