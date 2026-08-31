Hija del cielo: un viaje literario a un universo sin fondo

En el remoto pueblo de Gabaón, un lugar que se erige sobre un cortado frente al mar, se entrelazan las vidas de sesenta y una monjas y tres curas, liderados por el enigmático padre Alén. Este escenario se convierte en el telón de fondo de la nueva novela de Rodrigo Cortés, titulada Hija del cielo, donde la realidad y la locura se dan la mano en una trama que promete deslumbrar al lector.

La historia gira en torno a una niña que habita en una habitación sin ventanas, acompañada por el intrigante Hombre Guapo que reside en su interior. A través de una prosa precisa y tallada, Cortés nos presenta un universo literario donde la voz del narrador se entrelaza con la de la niña, cuya lengua dislocada y tumultuosa ofrece una perspectiva única sobre el espanto y la vida cotidiana. La habilidad del autor para combinar lo poético con lo cómico otorga a la narrativa una frescura inigualable.

Publicada por RANDOM HOUSE en 2026, Hija del cielo se inscribe dentro del género de la ficción literaria, destacando la maestría de Rodrigo Cortés como uno de los escritores más libres y genuinos del panorama actual. Su estilo, que desafía las convenciones narrativas, invita a los lectores a explorar un mundo donde lo extraordinario se convierte en parte de la cotidianidad.

La novela no solo es un relato sobre un lugar y sus habitantes, sino también una reflexión sobre el amor, la locura y la búsqueda de identidad en un entorno que parece estar al borde del abismo. La complejidad de sus personajes y la profundidad de sus emociones hacen de esta obra una lectura imprescindible para aquellos que buscan una experiencia literaria que trascienda lo convencional.

En un momento en que la literatura contemporánea busca nuevas voces y perspectivas, Hija del cielo se erige como un faro de originalidad y autenticidad. La obra de Rodrigo Cortés no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y sus múltiples facetas.

Ficha del libro: