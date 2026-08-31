Líderes de China, Rusia e India se reúnen en Kirguistán para desafiar la influencia de EEUU

FOTO: Líderes de China, Rusia e India se reúnen para contrarrestar la influencia de EEUU

En Kirguistán, los jefes de Estado de China, Rusia e India se han congregado esta semana para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un foro que se presenta como un contrapeso a la creciente influencia de Estados Unidos en el ámbito global.

El presidente Xi Jinping de China, el presidente Vladímir Putin de Rusia y el primer ministro Narendra Modi de India asistirán a los actos que se llevarán a cabo en Biskek, la capital de Kirguistán.

Además, se han programado diversas reuniones bilaterales, incluyendo un encuentro entre Putin y Xi el lunes, así como conversaciones entre el líder ruso y el presidente iraní Masoud Pezeshkian el martes, durante las sesiones oficiales de la OCS.

Rusia, que ha estado involucrada en la invasión de Ucrania durante más de cuatro años, y Irán, que enfrenta un conflicto con Estados Unidos e Israel, ven en esta cumbre una oportunidad para fortalecer sus vínculos con otros países no alineados con Occidente.

La OCS fue establecida en 2001 por China, Rusia y cuatro naciones centroasiáticas, y ha crecido en tamaño e influencia en los últimos 25 años. Actualmente, incluye a diez países: Rusia, China, India, Irán, Pakistán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, además de contar con otros países con el estatus de "socios de diálogo".

En los últimos años, China y Rusia han promovido la OCS como una alternativa a organizaciones alineadas con Occidente, como el G7, buscando expandir su alcance y prometiendo desarrollo y asistencia financiera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que la OCS ha "explorado con éxito un nuevo camino para la cooperación regional", y ha trabajado para crear un orden mundial alternativo en colaboración con Rusia.

Asistentes a la cumbre tienen desacuerdos importantes

Para muchos de los miembros de la OCS, la cumbre representa una ocasión para demostrar su unidad en el contexto del deterioro de las relaciones con Occidente. Sin embargo, la organización no es un bloque político o militar homogéneo, y analistas advierten sobre los desacuerdos significativos y los intereses diferenciados de sus integrantes.

Para naciones como India, la cumbre se centra más en la imagen y en el envío de señales estratégicas que en la obtención de resultados concretos, según expertos. La OCS está fuertemente influenciada por China e incluye a Pakistán como miembro, lo que complica su relación con India.

Dinakar Peri, investigador en estudios de seguridad en Carnegie India, explicó que la OCS otorga a India una voz en una región cada vez más marcada por la competencia entre grandes potencias, permitiéndole proteger sus intereses y proyectarse como un actor confiable.

Por otro lado, Turquía, que tiene el estatus de socio dentro de la OCS, busca también utilizar esta plataforma para fortalecer su posición en la región, deseando convertirse en miembro permanente.

La cumbre en Kirguistán es, por lo tanto, un escenario clave para que estos líderes discutan sus estrategias y fortalezcan sus alianzas en un mundo multipolar, donde la influencia de Estados Unidos sigue siendo un tema central en la agenda global.