FOTO: La rosa de las nieblas: un viaje a un mundo de crueldad y ambición

En el vasto universo de la ciencia ficción, "La rosa de las nieblas" se erige como una obra que invita a la reflexión sobre temas contemporáneos. La trama sigue a cuatro tripulantes: Yolen, Érik, Sebeok y Jane, quienes emprenden un viaje hacia Niflheim, un mundo perdido en el Espacio Exterior, orbitando alrededor de una estrella roja. Este planeta, habitado por los niflúngars, fue el destino de un exilio forzado debido a sus crímenes, y ahora se presenta como un escenario de conflictos y tensiones sociales.

Los protagonistas se enfrentan a un entorno hostil, donde la esclavitud y la división social son parte de la vida cotidiana. La narrativa no solo se centra en la aventura espacial, sino que también plantea interrogantes sobre la intervención en civilizaciones ajenas y el papel de la mujer en una sociedad dominada por hombres. La obra, publicada por CRONONAUTA en 2026, se inscribe en el género de la fantástica y la ciencia ficción, ofreciendo un análisis profundo de la violencia y la segregación.

La historia de Niflheim es un reflejo de realidades que, aunque distantes en el espacio, resuenan con problemas actuales en nuestra sociedad. La obra de Yolen y sus compañeros no solo es un viaje a un planeta inhóspito, sino también una exploración de la condición humana y de cómo las decisiones individuales pueden influir en el destino de comunidades enteras.

En un mundo donde la política y la supervivencia se entrelazan, los personajes se verán obligados a cuestionar sus propios valores y a decidir si deben intervenir en los conflictos locales. "La rosa de las nieblas" se convierte así en un espejo que refleja nuestras propias luchas y dilemas éticos, invitando al lector a una profunda reflexión sobre el poder, la venganza y la búsqueda de justicia.

Ficha del libro

| Campo | Detalle |

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| Género | Fantástica, ciencia ficción |

| Editorial | CRONONAUTA |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9788412931426 |

| ISBN digital | 9788412931464 |

| Idioma | Español |