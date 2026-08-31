Rusia intensifica ataques aéreos en Kiev y alrededores, generando caos y escasez

KIEV, Ucrania — Las fuerzas rusas han llevado a cabo un intenso bombardeo en Kiev y las ciudades circundantes por quinto día consecutivo, lo que ha dejado estantes de supermercados vacíos debido a los repetidos ataques a almacenes. La situación se ha vuelto crítica, con una creciente preocupación por la escasez de alimentos.

En los últimos meses, Rusia ha aumentado la frecuencia y la intensidad de sus ataques aéreos, más de cuatro años después de haber invadido a su vecino. La región de Kiev ha experimentado alertas casi constantes, lo que ha alterado gravemente las rutinas diarias de sus habitantes. En julio, dos ataques importantes resultaron en la muerte de casi 50 civiles, mientras que un ataque reciente dejó al menos 38 muertos.

Las clases están programadas para reanudarse el martes, pero la incertidumbre persiste entre los padres sobre si enviarán a sus hijos a la escuela. Las instituciones educativas cuentan con refugios antiaéreos, y existe la posibilidad de que las clases se impartan en línea.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó en redes sociales que la táctica de Rusia está enfocada en desgastar a Ucrania y a su población. Por otro lado, Ucrania ha intentado hacer que los civiles rusos sientan el impacto de la guerra atacando grandes minoristas en línea y sus instalaciones petroleras. Aunque estas acciones han causado escasez en la vida cotidiana de los rusos, no han resultado en una cantidad significativa de bajas civiles.

Una nube de humo negro cubría Kiev el lunes por la mañana. En Brovary y Boryspil, ciudades de la región circundante, los ataques aéreos han dañado varios almacenes y resultaron en heridas para al menos cuatro personas, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

El presidente Zelenskyy admitió que Ucrania enfrenta dificultades para contrarrestar los drones de reacción que Rusia está utilizando cada vez más. Entre el jueves y el domingo, Rusia lanzó cerca de 1.500 drones, de los cuales aproximadamente 800 eran de este tipo, según Zelenskyy.