Premio Ramon Magsaysay: Reconocen a un diplomático, un activista y una maestra por su labor humanitaria

ABUYA, Nigeria — Este lunes se anunciaron los ganadores del Premio Ramon Magsaysay 2026, que reconoce a aquellos que han demostrado un compromiso excepcional con el servicio a la sociedad. Los galardonados son el diplomático de Singapur Tommy Koh, el activista Bo Kyi de Myanmar y la cooperante Runa Khan de Bangladesh.

Los premios, considerados como el equivalente asiático del Nobel, fueron instituidos en honor al expresidente filipino Ramon Magsaysay, quien falleció en un accidente aéreo en 1957. Su objetivo es reconocer a quienes demuestran un espíritu de grandeza a través del servicio desinteresado a la comunidad.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Teatro Metropolitano de Manila el próximo 15 de noviembre. Los ganadores recibirán una medalla, un certificado y un premio en efectivo cuyo monto no ha sido divulgado.

El abogado y diplomático Tommy Koh, de 88 años, fue reconocido por su liderazgo en la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. Esta convención es fundamental para establecer los derechos de los países sobre sus aguas costeras y ofrece mecanismos para la resolución de disputas, un aspecto crucial en el contexto de las tensiones en el mar de China Meridional.

"La convención ha sido vital para los países marítimos, definiendo las aguas territoriales y los derechos económicos de las naciones", destacó el organismo de los premios.

Por su parte, Bo Kyi, de 61 años, es un destacado defensor de los derechos humanos en Myanmar. Ha pasado siete años en prisión y ha sido arrestado en múltiples ocasiones por su activismo en favor de la democracia y la liberación de presos políticos, incluyendo a la exlíder Aung San Suu Kyi.

Finalmente, Runa Khan, de 67 años, ha dedicado su vida a ayudar a las comunidades más vulnerables de Bangladesh. Fundó en 2002 la organización "Friendship Bangladesh", que trabaja para enfrentar el cambio climático, empoderar a las mujeres y proporcionar educación y asistencia médica a los más necesitados. Su organización cuenta hoy con más de 7.500 empleados y opera barcos hospital y clínicas móviles en áreas remotas.

"Runa Khan demuestra que el privilegio puede convertirse en una responsabilidad, y su labor ha cambiado la vida de miles de personas", concluyó el organismo de los premios.