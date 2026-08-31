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Abismo: la lucha entre el amor y el deber en un mundo de traiciones

En 'Abismo', la nueva novela de la serie Atenea, el amor y el peligro se entrelazan en un juego mortal.

31/08/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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Abismo: la lucha entre el amor y el deber en un mundo de traiciones

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Abismo, la última entrega de la serie Atenea, nos sumerge en un mundo donde la lealtad y la traición se entrelazan en un juego mortal. La novela, escrita por una autora que ha sabido captar la atención del público con su estilo ágil y provocador, presenta a Alex, un personaje que encarna la frialdad y la eficacia de un asesino. Conocido como el arma más letal de la Hermandad, su apodo no es casualidad: quienes caen en sus manos nunca regresan. Sin embargo, detrás de su implacable fachada se oculta un pasado que amenaza con desmoronarlo todo.

Por otro lado, encontramos a Alba, la mente brillante que orquesta las operaciones de Atenea. Su talento como hacker y estratega es indiscutible, pero cuando una misión se torna peligrosa, se convierte en el blanco de un enemigo desconocido. Para protegerla, Sombra decide asignarle a Alex como guardaespaldas, una decisión que ninguno de los dos toma a la ligera. La tensión entre ellos es palpable, ya que ambos prefieren la independencia a la protección forzada.

A medida que la trama avanza, la relación entre Alex y Alba se convierte en un campo de batalla emocional. La cercanía forzada por el peligro inminente reabre viejas heridas y despierta sentimientos que ambos intentan reprimir. La novela no solo explora la acción y el suspenso, sino que también se adentra en el terreno del romance y la intimidad, mostrando cómo el amor puede surgir en las circunstancias más adversas.

La relevancia de Abismo en el contexto actual radica en su capacidad para combinar géneros, ofreciendo una narrativa que atrapa tanto a los amantes del thriller como a los aficionados a la romántica erótica. La autora, con su habilidad para crear personajes complejos y situaciones tensas, logra mantener al lector en vilo hasta la última página. En un mundo donde la traición y la lealtad se enfrentan constantemente, esta novela invita a reflexionar sobre los límites del amor y el deber.

En definitiva, Abismo se presenta como una obra que no solo entretiene, sino que también invita a explorar las profundidades del alma humana. Con personajes bien construidos y una trama intrigante, esta novela es una adición valiosa a la literatura contemporánea.

Ficha del libro

GéneroRomántica, erótica
EditorialGRIJALBO
Año de edición2026
ISBN9788425373039
ISBN digital9788425373046
IdiomaEspañol

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