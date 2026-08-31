Alerta por tormentas fuertes con caída de granizo para una región de Córdoba

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Un frente de tormentas fuertes, acompañado por ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizo, mantiene en alerta al sur de la provincia de Córdoba.

El fenómeno impacta de manera directa en el departamento General Roca, mientras que en la provincia de San Luis la advertencia se extiende sobre la región de General Pedernera.

El aviso oficial, emitido a las 07:03 de este lunes 31 de agosto, posee una validez de tres horas desde su publicación, por lo que las condiciones más críticas se prevén hasta las 10:03.

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Medidas de prevención recomendadas

En el hogar: cerrá y alejate de puertas o ventanas. Mantenete distante de artefactos eléctricos y evitá usar teléfonos con cable. Retirá o asegurá cualquier objeto que el viento pueda arrastrar.

Vía pública: permanecé dentro de construcciones cerradas (casas, escuelas o edificios públicos). Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

Precaución en la calle: no te resguardes debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

Zonas acuáticas: alejate de inmediato de ríos, lagunas, piletas o playas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.