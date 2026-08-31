Murió un guardia de seguridad tras quedar atrapado en un ascensor en Córdoba

Un hombre de aproximadamente 54 años murió este domingo por la mañana tras quedar atrapado en un ascensor de un edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 900, en barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 7.40, cuando personal de la Subdirección General de Bomberos fue comisionado al lugar tras recibir un aviso por una persona atrapada en el interior del ascensor.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre, quien se desempeñaba como guardia de seguridad del edificio, atrapado en el sector correspondiente al primer piso.

Ante esta situación, los bomberos realizaron la apertura de la puerta del ascensor en el segundo piso para poder acceder hasta la víctima y permitir la colocación de aparatología médica.

Posteriormente, un servicio de emergencias llegó al lugar y constató el fallecimiento del hombre.

En el edificio también trabajó personal de Policía Judicial, que interviene para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal episodio.