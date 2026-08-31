Comienza el juicio por el crimen de Gabriela Pérez en un ataque a un asado sindical

FOTO: El momento del ataque en barrio Yapeyú que acabó con la vida de Gabriela Pérez

Comienza este martes en la Cámara Tercera del Crimen el juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, quien fue atacada durante un almuerzo del Sindicato de la Limpieza en Córdoba (Soelsac).

El trágico hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2023, cuando un tirador —supuestamente contratado— disparó contra la fachada del club Yapeyú, donde el dirigente gremial Sergio Fittipaldi ofrecía un asado. Uno de los proyectiles impactó en Gabriela Pérez, de 24 años, quien no era el blanco del ataque.

En el banquillo de los acusados se sentarán Gustavo Herrera, señalado como el supuesto sicario, y Adrián “Petaca” Vallejos, acusado de ser partícipe necesario. El tribunal elevó las imputaciones a homicidio agravado y a crimen calificado por precio o promesa remuneratoria.

El contexto del crimen incluye una disputa entre los sindicatos de limpieza Soelsac y el de recolección de residuos, Surrbac. Obreros de ambos grupos, algunos con antecedentes penales, confirman la gravedad del conflicto.

La fiscal de Cámara Laura Batistelli, dijo a Cadena 3: “La muerte de Gabriela no es una muerte accidental, no es una muerte en una ruta. La muerte de Gabriela es producto de luchas sindicales”.

Una instrucción prolija y una pelea para llegar a juicio

Batistelli destacó que la acusación llegó después de una instrucción de dos años y medio “llevada a conciencia”. El trabajo de la fiscalía de instrucción y del equipo de homicidios fue, según dijo, muy prolijo. Sin embargo, sostener la calificación legal correcta y abrir la causa a jurados populares no resultó sencillo.

“Al Ministerio Público Fiscal le costó muchísimo llevar esta causa a juicio en las condiciones que las vamos a llevar a partir de mañana”, afirmó.

Y fue más explícita: “Fue incidentado por la propia Cámara. Fue incidentado por los abogados defensores. No fue un paso fácil”.

Para la fiscal, la presencia de los jurados populares es clave: “Es realmente lo que le va a dar a esta causa la transparencia que viene necesitando”.

Intereses detrás de la balacera

Batistelli ubicó el crimen dentro de un fenómeno que, según ella, no es nuevo en Córdoba. Habló de servidores urbanos con antecedentes penales y de barras bravas que intervienen cuando llegan las luchas sindicales.

“Hablamos de luchas sindicales que no persiguen la mejora de los gremios de la limpieza. Detrás de todo esto hay una serie de intereses que se llevaron realmente puesta la vida de Gabriela”.

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El conflicto enfrentaba a distintas facciones gremiales. La fiscal subrayó que el gremio de la limpieza “no es un gremio menor” y que detrás de los trabajadores se movilizan personas con antecedentes penales.

Sobre el imputado Gustavo Herrera —hermano de la víctima y señalado como el autor de los disparos—, Batistelli fue clara: el hecho de que sea hermano de Gabriela no puede empañar el análisis del caso. El disparo, según la investigación, estaba dirigido a un guardia del sindicato rival.

El riesgo que corrió toda la ciudad

La fiscal describió el escenario del ataque: “Esto era una reunión al mediodía, donde había entre 150 y 200 personas. Donde había un cumpleaños infantil en el mismo lugar. Donde había gente caminando por las calles de la ciudad de Córdoba al sol y autos pasando”.

Y agregó: “La balacera de 9 milímetros se llevó la vida de Gabriela. Pero se podría haber llegado a la vida de chicos, de transeúntes, de automovilistas”.

Para Batistelli, el problema de fondo no es cuántos muertos se contabilizan, sino hasta dónde la ciudadanía está dispuesta a tolerar que estos ataques armados pongan en riesgo a cualquier persona.

“La primera batalla está ganada”

Consultada sobre si confía en que el entramado de intereses saldrá a la luz durante el juicio, la fiscal respondió con firmeza: “La primera batalla por parte de la justicia está ganada. Están en juicio y la segunda batalla está en juicio ante ciudadanos. Confío, sí, confío”.

Entrevista de Radioinforme 3.