FOTO: El Gobierno prohíbe juguetes "squishy" por riesgos químicos para la salud

Buenos Aires, 31 agosto (NA) – El Gobierno nacional ha decidido prohibir la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de ciertos juguetes blandos denominados "squishy", debido a los potenciales riesgos que representan para la salud.

Esta medida fue formalizada a través de la Disposición 690/2026 emitida por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y se publicó el lunes en el Boletín Oficial.

La prohibición se aplica a productos que son comúnmente conocidos como "squeeze toy" o "squishy" y que tienen formas de gyoza, dumpling y otros diseños similares.

La decisión se basa en antecedentes que indican la presencia y liberación de sustancias químicas que podrían ser peligrosas en estos juguetes.

Los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes que tengan en su poder estos productos deberán proceder a su retirada del mercado y a su destrucción o descarte seguro.

Sin embargo, la normativa exceptúa a aquellos productos que cuenten con una declaración de conformidad y certificaciones que demuestren su inocuidad, así como el cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes.

La prohibición se aplica en todo el país y abarca la comercialización a través de tiendas físicas, plataformas digitales, redes sociales y otros canales de venta.

Agencia NA