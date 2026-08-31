El Gobierno prohíbe juguetes "squishy" por riesgos químicos para la salud
La medida alcanza productos blandos sin certificación de seguridad e inocuidad. Los comerciantes deben retirarlos de circulación y destruirlos.
FOTO: El Gobierno prohíbe juguetes "squishy" por riesgos químicos para la salud
Buenos Aires, 31 agosto (NA) – El Gobierno nacional ha decidido prohibir la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de ciertos juguetes blandos denominados "squishy", debido a los potenciales riesgos que representan para la salud.
Esta medida fue formalizada a través de la Disposición 690/2026 emitida por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y se publicó el lunes en el Boletín Oficial.
La prohibición se aplica a productos que son comúnmente conocidos como "squeeze toy" o "squishy" y que tienen formas de gyoza, dumpling y otros diseños similares.
La decisión se basa en antecedentes que indican la presencia y liberación de sustancias químicas que podrían ser peligrosas en estos juguetes.
Los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes que tengan en su poder estos productos deberán proceder a su retirada del mercado y a su destrucción o descarte seguro.
Sin embargo, la normativa exceptúa a aquellos productos que cuenten con una declaración de conformidad y certificaciones que demuestren su inocuidad, así como el cumplimiento de los reglamentos técnicos vigentes.
La prohibición se aplica en todo el país y abarca la comercialización a través de tiendas físicas, plataformas digitales, redes sociales y otros canales de venta.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué se prohíbe?
La importación, fabricación y venta de ciertos juguetes "squishy".
¿Quién tomó la medida?
El Gobierno nacional a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
¿Por qué se prohíben?
Por la presencia de sustancias químicas peligrosas en estos productos.
¿Qué deben hacer los comerciantes?
Retirar los productos de circulación y proceder a su destrucción.
¿Cuándo se publicó la disposición?
El lunes 31 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial.
[Fuente: Noticias Argentinas]