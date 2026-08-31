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Desalojo en sinagoga de Flores: conflicto entre fieles desata operativo policial

El procedimiento se lleva a cabo en la calle Helguera al 270.

31/08/2026 | 09:10Redacción Cadena 3

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Desalojo en sinagoga de Flores: conflicto entre fieles desata operativo policial

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Buenos Aires, 31 agosto – Un operativo de desalojo se desarrolla en una sinagoga situada en el barrio porteño de Flores, donde se estima que hay alrededor de 30 personas en su interior.

Este procedimiento comenzó la mañana de este lunes en la calle Helguera al 270, en el contexto de un juicio civil por una disputa entre dos grupos de fieles, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

La medida fue ordenada debido a que uno de los grupos obtuvo una resolución favorable en la causa judicial para recuperar el inmueble, mientras que el otro no está dispuesto a abandonarlo, lo que motivó la intervención judicial.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99, bajo la dirección de Camilo Jorge Almeida Pons, dispuso esta acción en relación al expediente N°65521/2026, lo que llevó a la Policía de la Ciudad a actuar en consecuencia.

En el lugar, se encuentra un Oficial de Justicia, quien logró llegar a un acuerdo con las personas presentes en el templo, otorgando un tiempo prudencial para que finalicen sus rezos antes de continuar con la orden judicial.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en Flores?
Un operativo de desalojo se lleva a cabo en una sinagoga del barrio.

¿Por qué se realiza el desalojo?
Es por un juicio civil entre dos grupos de fieles que disputan el inmueble.

¿Dónde se desarrolla el operativo?
En la calle Helguera al 270, en Flores, Buenos Aires.

¿Quién ordenó el desalojo?
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99, a cargo de Camilo Jorge Almeida Pons.

¿Cuántas personas están involucradas?
Se estima que hay cerca de 30 personas dentro de la sinagoga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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