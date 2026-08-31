Desalojo en sinagoga de Flores: conflicto entre fieles desata operativo policial

Buenos Aires, 31 agosto – Un operativo de desalojo se desarrolla en una sinagoga situada en el barrio porteño de Flores, donde se estima que hay alrededor de 30 personas en su interior.

Este procedimiento comenzó la mañana de este lunes en la calle Helguera al 270, en el contexto de un juicio civil por una disputa entre dos grupos de fieles, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

La medida fue ordenada debido a que uno de los grupos obtuvo una resolución favorable en la causa judicial para recuperar el inmueble, mientras que el otro no está dispuesto a abandonarlo, lo que motivó la intervención judicial.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99, bajo la dirección de Camilo Jorge Almeida Pons, dispuso esta acción en relación al expediente N°65521/2026, lo que llevó a la Policía de la Ciudad a actuar en consecuencia.

En el lugar, se encuentra un Oficial de Justicia, quien logró llegar a un acuerdo con las personas presentes en el templo, otorgando un tiempo prudencial para que finalicen sus rezos antes de continuar con la orden judicial.